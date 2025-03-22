شهيد وجرحى إثر غارات إسرائيلية مسائية بعد أخرى صباحية على مواقع عدة جنوبي لبنان (فيديو)

أسفرت غارة إسرائيلية على مدينة صور الساحلية اللبنانية، مساء اليوم السبت، عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة إن “غارة العدو الإسرائيلي على مدينة صور أدت في حصيلة محدَّثة إلى سقوط شهيد وإصابة 7 بجروح”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال استهدف أيضا مناطق أخرى في جنوب لبنان وشرقه.

وأوضحت الوكالة أن “جيش الاحتلال شن سلسلة غارات على بلدات السكسكية ووادي الزهراني وخيزران جنوبي لبنان”.

وفي بيان آخر، أفادت الوكالة بوقوع “غارة للطيران الحربي المعادي على سهل النبي شيت في سهل البقاع شرقي البلاد”. كما أفادت بوقوع “غارة للطيران الحربي المعادي على منطقة بصليا في إقليم التفاح ومحيط بلدة كفرحونة بمنطقة جزين”.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الصحة اللبنانية “ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 شهداء بينهم طفلة و11 مصابا جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين، صباح السبت، بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان“.

بدوره، زعم جيش الاحتلال في بيان أن قواته “هاجمت مقرات قيادة وبنى تحتية وأفرادا ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان”.

وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بتنفيذ “سلسلة ثانية من الضربات ضد عشرات الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان”، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن نتنياهو وكاتس أعطيا تعليمات للجيش بشن موجة جديدة من الهجمات ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الصواريخ اتجاه مستوطنة المطلة، واستمرارا للموجة الأولى من الضربات التي نُفذت صباح اليوم، واستهدفت جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد زعم اعتراض 3 صواريخ قال إنها أُطلقت من لبنان، وسارع في أعقاب ذلك بشن غارات جوية مكثفة على أنحاء عدة في لبنان، ما أوقع شهداء وجرحى.

ونفى حزب الله في بيان أي علاقة له بإطلاق هذه الصواريخ، بينما حذر مسؤولون لبنانيون في مقدمتهم الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري من محاولات جر البلاد إلى دائرة جديدة من العنف.

وأكد حزب الله أن “ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان التي لم ‏تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024”.

كما جدد حزب الله تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنه “يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان”.

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار، في 27 نوفمبر الماضي، حربا مفتوحة بين حزب الله وجيش الاحتلال استمرت شهرين، بعدما فتح حزب الله ضد إسرائيل جبهة “إسناد” لفصائل المقاومة الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وصمد الاتفاق عموما رغم الاتهامات المتبادلة بحدوث انتهاكات، لكن جيش الاحتلال أبقى قواته في 5 مواقع استراتيجية جنوبي لبنان على طول الحدود مع شمال إسرائيل.

وكان قائد أركان جيش الاحتلال إيال زامير قد تعهد قائلا “سيرد الجيش بشدة على هجمات هذا الصباح”، مضيفا في بيان “يتحمل لبنان مسؤولية احترام اتفاق” الهدنة.

وقال كاتس “لا يمكننا السماح بإطلاق صواريخ من لبنان على بلدات الجليل”.

وأضاف “تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عمليات الإطلاق من أراضيها. أمرت الجيش بالرد”، لافتا إلى أنهم “وعدوا بلدات الجليل بالأمن، وهذا ما سيحصل. مصير المطلة هو نفسه مصير بيروت”.

ودوت صفارات الإنذار، في ساعات مبكرة من صباح السبت، في بلدة المطلة الواقعة قرب الحدود اللبنانية. وقال رئيس بلدية المطلة ديفيد أزولاي إن 8% فقط من السكان عادوا إلى المطلة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، مضيفا أن بعض السكان غادروها السبت بعد الهجوم الصاروخي.