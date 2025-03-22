14 شهيدا منذ منتصف الليل.. قصف متواصل على بيت لاهيا ونزوح عائلات من شمال غزة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيّين جراء قصف قوات الاحتلال، اليوم السبت، على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وذلك في اليوم الخامس من استئناف إسرائيل عدوانها على غزة بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 14 فلسطينيا منذ منتصف الليل، 9 منهم في منزل المشهراوي بحي التفاح شرق مدينة غزة، وشهيدان في قصف المغراقة وسط غزة، و3 شهداء في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا.

ارتفاع عدد الشهداء

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين تم انتشال جثامينهم، جراء استهداف منزلهم بغارة إسرائيلية ليلة أمس في الحي الذي يقع شرقي مدينة غزة إلى 9 شهداء بعد انتشال 5 جثامين.

وانتشلت الطواقم الطبية والمختصة، صباح اليوم، جثامين 9 شهداء، من بينهم 5 أطفال وسيدة إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة غزة.

قصف متواصل في بيت لاهيا

وفي بيت لاهيا شمالي غزة، شنت قوات الاحتلال غارات متواصلة، اليوم، وسط عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة للتبرع بالدم، وقالت إن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة مستنزفة جراء نقص الإمدادات الطبية والأدوية.

أم تحضن صغيرها الذي قتلته إسرائيل بعد استهداف شقة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/FAtl4Gr4H2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2025

نزوح عائلات إلى المجهول

ورصدت “كاميرا” الجزيرة مباشر، نزوح عائلات فلسطينية اليوم من منطقتي عزبة بيت حانون وقرية أم النصر شمالي القطاع، نتيجة القصف المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 49.747 شهيدا، والإصابات إلى 113 ألفا و213 جريحا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول سنة 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 634 شهيدا، و1.172 مصابا منذ 18 مارس/آذار الحالي.

وقالت إن 130 شهيدا، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، و263 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء، تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.