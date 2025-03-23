الحوثيون: شهيد وجرحى جراء غارات أمريكية على صنعاء وصعدة شمالي اليمن (فيديو)

استشهد شخص وأصيب 15 آخرون بجروح في حصيلة أولية جراء غارات أمريكية على مبنى سكني في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية.

وتحدثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة عبر صفحتها على منصة تليغرام عن “عدوان أمريكي على مبنى سكني في مديرية معين في صنعاء”.

وقالت القناة إن “العدوان الأمريكي شن غارات على العاصمة صنعاء مستهدفا مبنى في حي سكني في منطقة عصر، بمديرية معين، بأمانة العاصمة، تسبب في ارتقاء شهيد وحدوث إصابات في صفوف المدنيين”.

وبثت قناة المسيرة مقطع فيديو يُظهر الدمار الذي لحق بالمبنى السكني في مديرية معين جراء القصف الأمريكي.

وبالتزامن مع ذلك شن الطيران الحربي الأمريكي أيضا غارات على مناطق متفرقة في الحديدة (غرب)، وفق ذات المصدر.

وفي شمال البلاد، أفادت قناة المسيرة بأن الطيران الأمريكي “شن غارتين على محيط مدينة صعدة”، ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى عن الغارتين ولا الخسائر الناتجة عنهما.

وتأتي هذه الغارات على صعدة، بعد سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي، مساء السبت وفجر الأحد، استهدفت مديريتي كتاف وساقين بذات المحافظة، ومطار الحديدة وميناء الصليف، ومناطق في محافظة مأرب.

وحتى مساء الخميس الماضي، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

🔴 لقاءات مع جرحى استهداف العدوان الأمريكي مبنى سكني بمديرية معين في العاصمة #صنعاء#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة pic.twitter.com/aUE4FHwmk3 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 23, 2025

استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت “استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2″، وقالت إن الاستهداف أدى إلى توقف حركة المطار أكثر من نصف ساعة، صباح الأحد.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع إنهم مستمرون “في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وقبل إعلان سريع بوقت قصير، دوّت صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء البلاد، في حين أصيب إسرائيليان بجروح خلال دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بتوقف “عمليات الهبوط والإقلاع بالمطار، واضطرار طائرات كانت تهم بالهبوط إلى مواصلة التحليق في الهواء عقب دوي صفارات الإنذار”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعلن فيها جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون خلال 72 ساعة، عقب إعلان الجماعة، فجر السبت، استهدافه، للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.

وفي سياق الغارات الأمريكية على اليمن، قال سريع إن قوات الجماعة “اشتبكت لساعات، الأحد، من خلال القوة الصاروخية والطيران المسيّر مع حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأكد سريع أن الجماعة مستمرة “في التصدي للعدوان الأمريكي الإجرامي الغاشم ومواجهة التصعيد بالتصعيد”.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بـ”شن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن“، وهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

وردّت الجماعة بأن “تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة“، واستأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.