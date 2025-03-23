الحوثيون: شهداء وجرحى جراء غارات أمريكية على صنعاء وصعدة شمالي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأحد، سقوط قتلى وجرحى جراء غارات أمريكية على مبنى سكني في العاصمة صنعاء.

وعبر صفحتها بمنصة تليغرام قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة إن “العدوان الأمريكي شن غارات على العاصمة صنعاء مستهدفا مبنى في حي سكني في منطقة عصر بمديرية معين بأمانة العاصمة، تسبب في ارتقاء شهداء وحدوث إصابات في صفوف المدنيين”.

وبالتزامن مع ذلك شن الطيران الأمريكي أيضا غارات على مناطق متفرقة في الحديدة (غرب)، وفق ذات المصدر.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن غارات أمريكية جديدة استهدفت العاصمة صنعاء ومحيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

وأفادت قناة المسيرة بوقوع “عدوان أمريكي بغارتين على محيط مدينة صعدة”، و”غارة أمريكية على العاصمة صنعاء”.

🔴عاجل🔴

مراسلنا في صنعاء: شهداء وجرحى في العدوان الأمريكي على المبنى السكني في مديرية معين بالعاصمة #صنعاء pic.twitter.com/HckGDU7s6X — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 23, 2025

وحتى مساء الخميس الماضي، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت “استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2″، وقالت إن الاستهداف أدى إلى توقف حركة المطار أكثر من نصف ساعة، صباح الأحد.

وفي بيان متلفز، قال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع إنهم مستمرون “في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وقبل إعلان سريع بوقت قصير، دوّت صفارات الإنذار في العديد من المدن والبلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وفي وقت لاحق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه أجواء البلاد، في حين أصيب إسرائيليان بجروح خلال دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بتوقف “عمليات الهبوط والإقلاع بالمطار، واضطرار طائرات كانت تهم بالهبوط إلى مواصلة التحليق في الهواء عقب دوي صفارات الإنذار”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعلن فيها جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون خلال 72 ساعة، عقب إعلان الجماعة، فجر السبت، استهدافه، للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.

وفي سياق الغارات الأمريكية على اليمن، قال سريع إن قوات الجماعة “اشتبكت لساعات، الأحد، من خلال القوة الصاروخية والطيران المسير مع حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأكد سريع أن الجماعة مستمرة “في التصدي للعدوان الأمريكي الإجرامي الغاشم ومواجهة التصعيد بالتصعيد”.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر “جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن“، وهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

وردّت الجماعة بأن “تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة” حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.