الكابينت الإسرائيلي يوافق على اقتراح سموتريتش بشأن 13 مستوطنة بالضفة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على اقتراحه بالاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش إن “استقلال 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية مرحلة مهمة في عملية تطبيع وتسوية الاستيطان”.

وأضاف “مستمرون في تسوية الاستيطان بدلًا من الاختباء والاعتذار، وهذه خطوة أخرى مهمة في الطريق نحو السيادة الفعلية لدولة إسرائيل في يهودا والسامرة”.

كما وافق المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإنشاء إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة، وأن كل مقيم في غزة يرغب في المغادرة طواعية سيجري تمكينه من القيام بذلك، حسب صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن اجتماع المجلس الأمني المصغر (الكابينت)، الذي استمر أكثر من 4 ساعات أمس السبت، صدَّق على فصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدًا للاعتراف باستقلالها.

من جهتها، قالت حركة حماس إن هذه التصريحات “تؤكد مجددًا أن الاستيطان بجميع أشكاله هو مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا، وسرقة أرضه ومقدساته، وفرض نظام فصل عنصري بغيض، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن “تصديق الاحتلال على فصل 13 حيًّا استيطانيًّا والاعتراف بها مستوطنات مستقلة استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها، كما ندين إنشاء إدارة إسرائيلية عسكرية لتسهيل تهجير شعبنا من القطاع”.

يُذكر أن المجتمع الدولي يَعُد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد اعتمد، في يونيو/حزيران الماضي، إجراءات تقدَّم بها سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتقنين 5 مستوطنات في مناطق يُفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.