تحت مظلة السلطة الفلسطينية.. اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدعو لتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية

أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، عن رفضها القاطع لأي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني أو طرده خارج أرضه، سواء من غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت اللجنة، في بيانها الختامي عقب الاجتماع مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، في القاهرة، على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ودعمها في تولي جميع مسؤولياتها في القطاع.

كما أكدت ضرورة ضمان استدامة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.

دعوة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

وأدان المشاركون استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وذكّروا بأن هذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

كما شددوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه بالكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

دعوة إلى احترام القانون الدولي

ودعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، بما يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصالها إلى جميع أنحاء القطاع.

وطالبوا في هذا السياق بـرفع جميع القيود التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في غزة فورًا، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه.

دعم خطة إعادة الإعمار العربية

ورحب المشاركون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية، التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس/آذار، والتي اعتمدتها لاحقًا منظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بترحيب المجلس الأوروبي.

وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي محاولة لنقل أو طرد الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على مثل هذه الأعمال.

توحيد الأراضي الفلسطينية تحت السلطة الوطنية

وأكدوا كذلك أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.

كما شددوا على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًّا في تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما يشمل القدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

قلق من الاقتحامات والاستيطان

وأعرب الأطراف عن قلقهم البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.

التزام بالتسوية السياسية

وأكد المشاركون التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين “بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية”.

كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق السلام.