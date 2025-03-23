رئيس الوزراء الكندي: ترامب يريد كسرنا ولن ندعه يفعل ذلك

اعتبر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى إلى “تحطيم كندا بهدف امتلاكها”، متعهدًا بالتصدي لهذا الأمر.

وقال كارني، خلال إعلانه إجراء انتخابات مبكرة للحصول على تفويض قوي، إن ترامب “يريد كسرنا لتتمكن أمريكا من امتلاكنا، ولكن لن ندعه يفعل ذلك”.

وأضاف: الرسوم الجمركية غير المبررة والإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب تُسبب “أخطر أزمة في حياتنا”.

كارني يواجه ترامب

وأعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 28 إبريل/نيسان، على خلفية حرب تجارية وتوتر شديد مع الرئيس الأمريكي. وقال كارني، الذي خلف جاستن ترودو قبل أقل من عشرة أيام: “أطلب من الكنديين تفويضًا قويًّا لمواجهة الرئيس ترامب”.

وأشار إلى أن الحكومة ستركز على تحفيز الاستثمار الداخلي، خاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمعادن الثمينة، مع الحد من الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات لبناء اقتصاد البلاد.

رفع التعرفة الجمركية

وكان ترامب قد أعلن، مع وصوله إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، عزمه رفع التعرفة الجمركية إلى 25% على المنتجات الكندية الواردة إلى بلاده، رغم أن البلدين يرتبطان باتفاقات تبادل تجاري تقضي بإعفاء المنتجات المتبادلة من الرسوم الجمركية منذ عقود.

ووقّع ترامب، مطلع الشهر الماضي، قرارًا تنفيذيًّا يقضي برفع التعرفة الجمركية على المنتجات الكندية، إلا أنه أُجبر على تأجيل تنفيذه مرارًا حتى مطلع الشهر المقبل، إثر مواجهة الحكومة الكندية لهذا القرار بصرامة واتخاذها إجراءات مماثلة، تضمنت رفع التعرفة الجمركية إلى 25% على المنتجات الأمريكية الواردة إلى كندا.