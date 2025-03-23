شاهد: صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

وأُطلقت صفارات الإنذار حسب البروتوكول، طبقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال الجيش في بيان “بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية”.

وتُعَد عملية الاعتراض الأخيرة جزءا من التصعيد بين إسرائيل والحوثيين بعدما أعلنوا إطلاق سلسلة من الصواريخ هذا الأسبوع.

الثالثة خلال يومين

وأمس السبت، أعلن الحوثيون استهداف مطار “بن غوريون” بصاروخ “باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين2″، واصفين العملية بأنها الثالثة خلال يومين.

وقالت الجماعة في بيانها إن المجال الجوي الإسرائيلي سيظل غير آمن “حتى يتوقف العدوان على غزة“.

وتوقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني، لكنهم استأنفوها مع خرق الهدنة، وتوعدوا بتكثيفها ما دامت إسرائيل تواصل ضرباتها على غزة.

وبدأت الولايات المتحدة شن ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الأسبوع الماضي. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، بالقضاء على الحوثيين، وحذر إيران من استمرار تقديم المساعدات لهم.