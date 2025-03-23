شاهد: فلسطينيون ينزحون قسرا من تل السلطان بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء

بدأ فلسطينيون، اليوم الأحد، بالنزوح القسري من حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد إنذار إسرائيل بإخلائه تحت تهديد النيران.

وأظهر مقطع مصور نزوح الفلسطينيين من خيامهم وما تبقى من منازلهم في حي تل السلطان، متوجهين نحو منطقة المواصي الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب مدينة خان يونس (جنوب) حتى شمال دير البلح (وسط).

وحمل الفلسطينيون في رحلة النزوح، التي خاضوها مشيا على الأقدام تحت أزيز الطائرات وتهديد القصف، بعضا من أمتعتهم ومستلزماتهم.

إنذار بالإخلاء

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طلب في إنذار عاجل لسكان حي تل السلطان في رفح في جنوب قطاع غزة الإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس “إنذار عاجل إلى سكان قطاع غزة الموجودين في منطقة تل السلطان في رفح، بدأ جيش الدفاع هجوما لضرب المنظمات الإرهابية حيث تعتبر المنطقة التي تتواجدون فيها منطقة قتال خطيرة”.

وأضاف “أخلوا المنطقة فورا”، وطالبهم بالتوجه إلى منطقة المواصي التي شهدت قصفا مكثفا الليلة الماضية، أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوما في تل السلطان برفح ويجب على سكان المنطقة الإخلاء فورا#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/FdjAKSXJF4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2025

وأنذر جيش الاحتلال سكان المنطقة من خلال إلقاء منشورات تطالب بالإخلاء عبر طائرات مسيَّرة.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، سكان أحياء بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة بالإخلاء لكونها مناطق قتال خطرة أيضا.