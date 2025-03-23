فقدان الاتصال بطاقم للدفاع المدني أثناء محاولته إنقاذ فريق إسعاف للهلال الأحمر في رفح

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأحد، فقدان الاتصال بطاقمه أثناء محاولة إنقاذ طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد تعرُّضه لاستهداف إسرائيلي في منطقة البركسات غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان “فقدان الاتصال بطاقم الدفاع المدني في منطقة البركسات غرب رفح لدى محاولته التدخل لإنقاذ طاقم إسعاف الهلال الأحمر الذي تعرَّض لاستهداف إسرائيلي”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت محاصرة إسرائيل سيارات إسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت للقصف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وإصابة عدد من مسعفيها.

وأكدت الجمعية في بيان أنها فقدت الاتصال مع الطاقم الذي تحاصره إسرائيل منذ ساعات في رفح.

وفي بيان لاحق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني “لا تزال قوات الاحتلال تحاصر 4 مركبات إسعاف تابعة للجمعية، والاتصال لا يزال مفقودا مع الطاقم المحاصر”.

إنذار بالإخلاء

وفي وقت لاحق، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الفلسطينيين الموجودين في منطقة تل السلطان غرب رفح بالإخلاء الفوري.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي إن الجيش بدأ هجوما في حي تل السلطان، معتبرا إياه “منطقة قتال خطيرة”. كما حذر الفلسطينيين من التحرك باستخدام المركبات، وأمرهم بالانتقال إلى منطقة المواصي الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب خان يونس حتى شمال دير البلح، والتي شهدت الليلة قصفا مكثفا أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين.

واستشهد 23 فلسطينيا على الأقل، منذ فجر الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.