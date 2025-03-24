أثناء تلقيه العلاج.. استشهاد القيادي في حماس إسماعيل برهوم بغارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي (فيديو)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم، بقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد أقسام مستشفى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أثناء تلقيه العلاج.

وفي بيان لها مساء الأحد، قالت حماس “ننعى إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، الذي ارتقى شهيدا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة، استهدفته عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أثناء تلقيه العلاج”.

وأضافت “استهداف القائد برهوم، وهو يتلقى العلاج داخل أحد أقسام المستشفى، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي الحافل باستباحة المقدسات والأرواح والمرافق الصحية، وتؤكد من جديد استخفافه بكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومُضيّه في سياسة القتل الممنهج بحق شعبنا وقياداته”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن “استهداف جيش الاحتلال لقسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي أدى إلى استشهاد فلسطينييْن، أحدهما يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة عدد من الجرحى والطواقم الطبية بجروح متفاوتة، بعد اندلاع حريق كبير”.

وأضافت في بيان أن “الطواقم تمكنت من انتشال جثمان الشهيد الثاني من تحت أنقاض القسم المستهدف، وكان قد أُجريت له عملية جراحية قبل يومين”.

وتابعت “قوات الاحتلال تستهدف مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس الذي يضم مرضى وجرحى”.

جيش الاحتلال يقر بقصف مستشفى ناصر بخان يونس

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال باستهداف مستشفى ناصر الطبي في إطار حرب الإبادة التي يرتكبها بدعم أمريكي.

وقال المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي “قام الجيش وجهاز الشاباك قبل وقت قصير باستهداف دقيق لشخص مركزي في تنظيم حماس، كان متواجدًا في محيط مستشفى ناصر”.

وأضاف في بيان “لقد نفذت الغارة بعد عملية استخبارية شاملة ومن خلال نوع دقيق من الذخيرة بهدف تجنب المساس بالبيئة المحيطة قدر المستطاع”، وفق زعمه.

وادعى أدرعي في بيانه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تقوم باستخدام “البنى التحتية المدنية، وتعرض السكان الغزيين بشكل سخيف للخطر”.

#عاجل 🔻هاجم جيش الدفاع قبل قليل بشكل موجه بدقة مخربًا مركزيًا في حماس تواجد في منطقة مستشفى ناصر في خانيونس. ⭕️لقد نفذت الغارة بعد عملية استخبارية شاملة ومن خلال نوع دقيق من الذخيرة بهدف تجنب المساس بالبيئة المحيطة قدر المستطاع. ⭕️حماس تستخدم البنى التحتية المدنية معرضة… pic.twitter.com/aYDyQ5uJJP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 23, 2025

وأردف “استخدام المستشفى بهدف الاختباء والتخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية يخالف القانون الدولي”.

وأكد أردعي أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل مع الشاباك العمل ضد حماس الإرهابية وإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”.

ولم يذكر بيان أدرعي هوية الشخصية المستهدفة، إلا أن صحيفة يسرائيل هيوم (خاصة) ادعت أن “المستهدف هو عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم”.

خروج قسم الجراحة بالكامل عن الخدمة

وكان الطاقم الطبي في مستشفى ناصر قد أكد أن “القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج قسم الجراحة بالكامل عن الخدمة”.

في هذا السياق تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للقصف الإسرائيلي للمجمع الطبي.

واظهرت المشاهد أن “الغارة استهدفت الطابق الثاني من المستشفى، مما أدى إلى اندلاع حرائق، وإصابة عدد من المدنيين، دون تحديد عددهم على الفور”.

ويعد مستشفى ناصر من أكبر المرافق الطبية في جنوب القطاع، ويضم عددًا كبيرًا من المرضى والجرحى، إضافة إلى طواقم طبية وأطباء.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتدت تل أبيب على 34 مستشفى بالحرق والتدمير، وأخرجتها عن الخدمة، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، فجر الثلاثاء الماضي، قتلت إسرائيل 673 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في حصيلة غير نهائية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.