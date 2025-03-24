استشهاد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات بقصف استهدف سيارته في جباليا (شاهد)

استشهد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات، ظهر اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاء استشهاد شبات بعد ساعات من استشهاد مراسل قناة “فلسطين اليوم” برفقة زوجته وابنه بقصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

وقبل استشهاده بأقل من ساعة، نعى الشهيد حسام زميله الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم”، قبل أن يلحق به بعد دقائق.

وكان آخر ما نشره الزميل شبات عبر منصة إكس مساء أمس الأحد، تغريدة على منصة إكس كتب فيها “في غزة، الجريح يُقتل”، وذلك تعليقًا على استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبي.

في غزة

الجريح يقتل — حسام شبات (@HossamShabat) March 23, 2025

208 شهداء صحفيين

وبإعلان استشهاد شبات، يرتفع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 208 منذ بدء الحرب على غزة، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأدان “الإعلامي الحكومي” بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، ودعا في بيان الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى “إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، بـ”إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.

كما طالب “بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية”، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

بدروها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين “مجزرة” استهداف الاحتلال “المباشر” للزميلين محمد منصور وحسام شبات، وقالت في بيان إنها “جريمة تضاف إلى سجل الإرهاب الإسرائيلي”.

وقالت إن “استهدافهما المباشر، جريمة حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب كل من يحمل رسالة الكلمة الحرة”.

مراسل #الجزيرة_مباشر: استشهاد الصحفي #حسام_شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/NZVSzudpPf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 24, 2025

وأضافت أن “هذه الجريمة ليست حدثًا عابرًا أو استثناءً، بل هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتصفية الصحفيين الفلسطينيين الذين باتوا هدفًا مباشرًا لآلة القتل الإسرائيلية، فقط لأنهم يقومون بواجبهم في نقل الحقيقة، في أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل مع جرائم الاحتلال”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.