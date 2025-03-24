استشهاد مراسل قناة “فلسطين اليوم” بقصف مباشر استهدف شقته في خان يونس (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد الصحفي محمد عماد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” الفضائية -مقرها رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة- جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الاثنين.

وقالت قناة “فلسطين اليوم” في سلسلة تدوينات عبر منصة إكس، إن مراسلها محمد منصور استشهد رفقة زوجته وابنه، بقصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في خان يونس.

وبثت القناة لقطات من مكان الاستشهاد ولحظات الوداع المؤثرة من أهله وزملائه.

وداع الشهـ.ـيد الصحفي مراسل فلسطين اليوم محمد منصور الذي ارتقى مع زوجته وابنه في قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في #خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/K5viowK2Fl — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) March 24, 2025

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 207

وبإعلان استشهاد محمد منصور، يرتفع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 207 منذ بدء الحرب على غزة، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأدان “الإعلامي الحكومي” بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، ودعا في بيان الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى “إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وحمّلت حكومة غزة، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، “المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية”.

استشـ.ـهاد مراسل فلسطين اليوم محمد منصور وزوجته في قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في #خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/mBt6lng4fE — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) March 24, 2025

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، بـ”إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.

كما طالب “بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية”، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.