استشهاد معتقل قاصر في سجون الاحتلال وحماس تحذر من “تصفية” الأسرى

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد المعتقل القاصر وليد خالد عبد الله أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في سجن مجدو الإسرائيلي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن الشهيد معتقل منذ 30 سبتمبر/أيلول 2024، ولم يتسنَّ التأكد من ظروف استشهاده حتّى اللحظة.

وأضاف البيان، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد احتجاز جثامينهم، ويحاول التنصّل من أية محاسبة دولية، “وهو ما يمثل وجهًا آخر لحرب الإبادة، بتنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ الأسرى والمعتقلين”.

الفترة “الأكثر دموية” في تاريخ الحركة الأسيرة

وأوضح البيان، أنه باستشهاد المعتقل القاصر أحمد يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين إلى 63 شهيدًا، بينهم 40 من غزة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هي “الأكثر دموية” في تاريخ الحركة الأسيرة التي ارتفع عدد شهدائها إلى 300 منذ عام 1967.

وقال البيان إن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وإن عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم ارتفع إلى 72، بينهم 61 منذ بدء الحرب.

“توحّش إسرائيلي” و”جرائم ممنهجة”

وأكد أن قضية استشهاد المعتقل القاصر أحمد “تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ”، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وندد البيان بما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من “جرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسيّة، والتوسع في سياسات السلب والحرمان”.

وحمّلت الهيئة والنادي في بيانهما، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل القاصر أحمد، وطالبت بمحاسبة قادة الاحتلال.

حماس تحذّر

من جانبها، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من استمرار الاحتلال في نهج “تصفية” الأسرى، مؤكدة أن ممارساته لن تثني عزيمتهم وأملهم في الحرية.

وقالت الحركة في بيان “إن الاحتلال يواصل جرائمه في حق أسرانا الأبطال في سجونه، وكان آخرها استشهاد الفتى وليد، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد”.

وأضافت “إننا إذ ننعى هذا الأسير البطل، نؤكد أن ما يتعرض له أسرانا من تعذيب وتنكيل هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، وتجسّد سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في قتل الأسرى عبر الإعدام البطيء”.

ودعت الحركة كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرّك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى.

وأمعنت قوات الاحتلال في انتهاكاتها ضد الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر 2023، ووثقت الجزيرة مباشر شهادات عدد من الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا.