بعد استشهاد حسام شبات.. الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين ومؤسسة حرية الصحافة تدين استهداف الاحتلال للصحفيين (فيديو)

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة توفير الحماية لهم وعدم تعريضهم للخطر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تعليقًا على استشهاد صحفيَّين في غزة، أحدهما مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات “هذا تذكير بالأخطار التي يواجهها الصحفيون في قطاع غزة. من الضروري توفير الحماية لهم وعدم استهدافهم أبدًا”.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

ويأتي استشهاده ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الصحفيين خلال التغطية الإعلامية لحرب الإبادة المستمرة على القطاع.

من جانبها، شددت “مؤسسة حرية الصحافة” على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفيين في غزة، بمن فيهم المسؤولون الأمريكيون الذين يواصلون تمويل جرائم الحرب.

وقالت المؤسسة للجزيرة مباشر “الصحفيون مدنيون، واستهدافهم غير قانوني وغير مبرر على الإطلاق”، معربة عن أسفها لاستشهاد حسام شبات بغارة إسرائيلية.

بدورها، نددت لجنة حماية الصحفيين باستشهاد الصحفيَّين الفلسطينيَّين حسام شبات ومحمد منصور بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة إلى “إجراء تحقيق دولي مستقل، يكشف إذا ما كان استهداف الصحفيَّين حسام شبات ومحمد منصور متعمَّدا”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 208، بعد استشهاد شبات.

وأدان المكتب في بيان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وصباح الاثنين، استشهد الصحفي محمد عماد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” الفضائية -مقرها رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة- جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت قناة فلسطين اليوم، في سلسلة تدوينات عبر منصة إكس، إن مراسلها محمد منصور استشهد مع زوجته وابنه بقصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في خان يونس.

وداع الشهـ.ـيد الصحفي مراسل فلسطين اليوم محمد منصور الذي ارتقى مع زوجته وابنه في قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في #خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/K5viowK2Fl — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) March 24, 2025

وبثت القناة لقطات من مكان الاستشهاد ولحظات الوداع المؤثرة من أهله وزملائه.

ويواجه الصحفيون في قطاع غزة ظروفا شديدة الخطورة، إذ تعرَّض العديد من المؤسسات الإعلامية للقصف الإسرائيلي.

وتطالب منظمات حقوقية وإعلامية دولية بتحقيق دولي بشان الانتهاكات ضد الصحفيين وضمان حمايتهم بموجب القوانين الدولية.