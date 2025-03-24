بث مباشر يوثق لحظة استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس ولقطات تكشف حجم الدمار (شاهد)

أظهرت لقطات متداولة، صباح اليوم الاثنين، آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

وبيّنت المشاهد حجم الدمار داخل المستشفى وتحوّل قسم الجراحة إلى ركام، في حين تبرز آثار الحريق في كل مكان، حيث غطى السواد ما بقي من الجدران، واحترقت أسرّة وأجهزة المستشفى، وكذلك بطانيات وأغطية المرضى.

وفي وقت سابق، وثّقت لقطات مباشرة على الهواء، لحظة استهداف المجمع الطبي، وأظهرت المشاهد حريقًا واسعًا أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الموجودين داخل المستشفى.

ومساء الأحد، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم، بقصف الاحتلال لأحد أقسام مستشفى مجمع ناصر الطبي، أثناء تلقّيه العلاج.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت استشهاد اثنين أحدهما أُجريت له عملية جراحية قبل يومين، وإصابة آخرين في صفوف الطاقم الطبي والمرضى والجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، مساء أمس، وأدّت إلى اندلاع حريق كبير.

وأكد الطاقم الطبي في مستشفى ناصر أن “القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج قسم الجراحة بالكامل عن الخدمة”.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال باستهداف مستشفى ناصر، بزعم استخدامها من قِبل حماس.

حريق واسع وإصابات نتيجة قـصـ.ـف الاحتـلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في #خان_يونس جنوبي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1MMJZapdNx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2025

“جريمة حرب تتطلب تحركا عاجلا”

وفي بيان لها صباح اليوم، أعربت وزارة الصحة في غزة، عن استنكارها الشديد للاعتداء الإسرائيلي “الوحشي” الذي استهدف المستشفى.

وقال المدير العام في وزارة الصحة منير البرش، إن هذا الاعتداء “يمثّل جريمة حرب جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين والمنشآت الطبية، والتي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي”.

وتابع “نحن ندين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، التي لا تُظهر فقط استهتارًا فاضحًا بحياة الأبرياء، بل تُعيق أيضًا تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة في وقت يحتاج فيه المرضى والجرحى إلى أقصى درجات الرعاية وتعاني فيه المستشفيات بشدة في ظل حالة الإغلاق والحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة“.

وطالب البرش المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء وضمان عدم إفلات مرتكبيه من العقاب.

ويعد مستشفى ناصر من أكبر المرافق الطبية في جنوب القطاع، وخلال الحرب على غزة، اعتدى جيش الاحتلال على 34 مستشفى بالحرق والتدمير، وأخرجها عن الخدمة، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات أكثر من 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.