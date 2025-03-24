بعد إطلاق صاروخين من غزة.. لحظة هروب إسرائيليين من حفل زفاف بمستوطنة أسدود (فيديو)

بثت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مقاطع مصوَّرة للحظة هروب عدد من المستوطنين من حفل زفاف في مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل بسبب دوي صفارات الإنذار.

وأظهرت المشاهد عملية فرار جماعي لكل المدعوين بعد سماع دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة اتجاه مستوطنة سديروت ومناطق محاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان “عقب الإنذارات التي دوت في غلاف غزة عند الساعة 19:02 بالتوقيت المحلي، اعترض سلاح الجو بنجاح صاروخين عبرا إلى داخل البلاد من قطاع غزة”.

وقبل ذلك، قال جيش الاحتلال إنه “جرى تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سديروت وما جاورها”.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنها “المرة الأولى منذ انتهاء وقف إطلاق النار في غزة، التي تدوي فيها صفارات الإنذار بمنطقة سديروت”، لافتة إلى أن الصاروخين “أُطلقا من شمالي القطاع”.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها أطلقت “دفعة صاروخية اتجاه مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة بينها سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم”.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصف عسقلان بدفعة صاروخية، بينما قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين أُطلقا من شمال غزة نحو مدينة عسقلان المحاذية للقطاع جنوبا.

ومنذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 18 مارس/آذار الجاري، استشهد 730 فلسطينيا وأصيب 1367 معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.