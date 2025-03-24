بعد إقرار المجلس الوزاري المصغر قانون التهجير.. غزيون يردون على الخطة الإسرائيلية (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر بعدد من المواطنين الغزيين الذين رفضوا قانون التهجير الطوعي الذي أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت).

وعن رأيها في قانون الهجرة الطوعية، قالت إحدى المواطنات في غزة وهي تبكي “بنعيش وبنموت في فلسطين، أرضنا وأرض أجدادنا. يطخونا هون ولن نخرج من بلدنا، فلسطين تجري في دمي ومش حهاجر لا أنا ولا أولادي وأحفادي”.

وتحدثت مسنّة نازحة وهي تخبز على الفرن في ظروف سيئة، وقالت “برغم الدمار متمسكين في وطننا وما نستغني عنه، مش حنلاقي أحسن من بلدنا لو ودونا على المريخ.. اللي بطلع من داره بقل مقداره”.

وفي السياق ذاته، قال مواطن غزّي آخر، إن التهجير الطوعي مرفوض تماما بالنسبة له، وإنه من الصعب عليه أن يربي أولاده في مكان آخر.

وعبرت مواطنة أخرى عن رفضها التام لقانون الكابينت، بقولها “جربنا نزوح أبو كيلو وتعذبنا، نظل في أرضنا أشرف، برغم المعاناة إحنا صامدين”.