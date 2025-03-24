بعد استهداف مجمع ناصر.. شهداء جدد في خان يونس وتكثيف الضربات على شمال ووسط غزة (فيديو)

استُشهد وأصيب عشرات من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه عددًا من المناطق في قطاع غزة المحاصَر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 6 أشخاص من عائلة “أبو سمرة” بقصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر طبية أن من بين الشهداء أطفالا استهدفهم طيران الاحتلال بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف استهدف منزلًا في منطقة معن شرقي خان يونس، وأصيب 6 مواطنين على الأقل جراء قصف استهدف أكثر من 5 مركبات مدنية بمناطق متفرقة من خان يونس، وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في محيط أبراج طيبة غرب المدينة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت استشهاد اثنين وإصابة آخرين من صفوف الطاقم الطبي والمرضى جراء غارة إسرائيلية استهدفت قسم الجراحة بمستشفى ناصر بخان يونس، مساء أمس.

كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد عضو مكتبها السياسي إسماعيل برهوم، بقصف الاحتلال لأحد أقسام مستشفى مجمع ناصر الطبي، أثناء تلقّيه العلاج.

وأظهرت لقطات متداولة آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى في الليلة الماضية.

ضربات لشمال ووسط القطاع

وفي ️مدينة غزة، استُشهدت طفلة وأصيب آخرون في حي الزيتون جراء إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه منازل المواطنين في شرق المدينة. كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي لمدينة بيت حانون شمال شرقي القطاع.

واستُشهد 4 مواطنين بينهم نساء، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين متلاصقين لعائلتي “أبو عكر” والصيفي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأظهرت لقطات متداولة صور جثامين شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهداف الشجاعية، وأخرى لطفل يبكي بحرقة خلال وداع والده وعدد من أفراد عائلته الذين استشهدوا بقصف الحي.

وفي وسط القطاع، استُشهدت مواطنتان على الأقل، وأصيب أكثر من 13، باستهداف طيران الاحتلال شقة سكنية بمخيم 5 بالنصيرات، وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد اثنين بقصف إسرائيلي استهدف مواطنين في منطقة المغراقة شمالي المخيم.

كما أصيب مواطن واحد على الأقل جراء قصف استهدف ورشة لصيانة السيارات في محيط مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، وأصيب 4 مواطنين بقصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة السوارحة.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات أكثر من 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.