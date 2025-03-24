شاهد: لحظة إطلاق صواريخ من شمال غزة اتجاه مستوطنات إسرائيلية

أظهرت لقطات مصورة لحظة إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، اتجاه مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مستوطنات سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الصواريخ، وكتب على حسابه بمنصة إكس “في أعقاب الإنذارات التي جرى تفعيلها في منطقة غلاف غزة الساعة 19:02، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخين عبرا إلى داخل أراضي الدولة من قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم بلدية سديروت إنه “جرى إطلاق صفارة الإنذار بلون أحمر في سديروت، إثر إطلاق صاروخين نحو المنطقة، وجرى اعتراضهما”.

وأضاف أن “فرق نجمة داود الحمراء تتعامل مع حالات هلع وإصابات تعرَّض لها السكان أثناء توجههم إلى المناطق المحمية”.

واستأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة خلال مارس/آذار الجاري، بعد وقف لإطلاق النار استمر نحو شهرين بموجب اتفاق دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنوده ورفض استكمالها، أو حتى تطبيق الالتزامات المترتبة عليه.