شاهد: انتشال شهداء بعد قصف الاحتلال لخيام النازحين في غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدرسة الرازي بمنطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف.

كما استشهد طفل جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت موقف سيارات بمنطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد حصلت عليها الجزيرة مباشر، لحظة انتشال شهداء ومصابين بينهم أطفال، بعد غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في مدرسة تتبع للأونروا وسط القطاع.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة نازحين في منطقة أرض المشتل غرب مدينة غزة، وبينت المشاهد اشتعال النيران في السيارة وتضرر الخيام المتاخمة لها، كما بينت المشاهد لحظة نقل أطفال أصيبوا جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الضحايا منذ استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع، بلغت 730 شهيدًا، وأكثر من ألف مصاب، في حين تجاوزت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية العدوان 50 ألفًا.