شاهد: لحظة إطلاق نار في حيفا أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل شخص وإصابة آخر، اليوم الاثنين، جراء عملية دهس وإطلاق نار قرب مدينة حيفا شمالي البلاد.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إن شخصين أصيبا بجروح أحدهما في حالة حرجة جراء عملية إطلاق نار، وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه “تم تحييد منفذ العملية”.

وأوضحت هيئة البث، أن الحادثة وقعت عند مفترق هيتشبي، وأصيب فيها رجل يبلغ نحو 75 عامًا، وكان في حالة حرجة وفاقدا للوعي، وأن الآخر يبلغ 20 عامًا، وإصابته متوسطة.

وأشارت هيئة البث في وقت لاحق إلى أن العملية كانت مركبة، حيث قام المنفذ بالدهس أولًا قبل أن يشرع في إطلاق النيران.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ عملية مفترق هاتيشبي قرب حيفا واصل إطلاق النار على المارة من بندقية حتى تم قتله.