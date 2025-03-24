شاهد: وداع الزميل حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر بعد استشهاده في قصف إسرائيلي على غزة

شيع صحفيون والأهالي شمالي قطاع غزة جثمان الزميل حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر الذي استشهد في قصف إسرائيلي خلال أدائه عمله الصحفي.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سيارة الزميل حسام شبات أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية في جباليا شمالي القطاع.

وباستشهاد الزميل شبات، يرتفع إجمالي الشهداء الصحفيين إلى 208 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأدان المكتب الحكومي في بيان “استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين”، ودعا “المنظمات الحقوقية والأجسام الصحفية في كل دول العالم لإدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين في غزة”.

كما حمَّل البيان “إسرائيل والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية”.

ودعا البيان “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة”.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقاطع مصورة بعد لحظات من استهداف شبات، ظهر فيها ملقى على الأرض مضرجا بدمائه.

وفي وقت سابق، استشهد الصحفي محمد منصور مراسل قناة (فلسطين اليوم) الفضائية في قصف إسرائيلي استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.