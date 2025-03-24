فيديو مسرّب للسفير الإسرائيلي بالنمسا يبرر قتل الأطفال الفلسطينيين (شاهد)

أثار السفير الإسرائيلي في النمسا، ديفيد رويت، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو مسرب له أثناء اجتماع في “الجمعية الثقافية الإسرائيلية” بمدينة إنسبروك في 20 مارس/آذار الجاري.

وفي الفيديو المسرب، زعم السفير رويت أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وأن إسرائيل لم تتعمد قط قتل الأطفال، مؤكدًا أنه من الصواب قتل الأطفال الفلسطينيين “الذين يحملون مسدسًا أو قنبلة يدوية”.

وأبدى السفير معارضته لاستثمار أوروبا أموالها في مشاريع بغزة، لأن إسرائيل ستدمرها، ورأى وجوب تدخل قوى عسكرية عالمية كالولايات المتحدة وأوروبا والإمارات والسعودية في غزة.

“يجب إعدامهم حتى ولو كانوا في الـ16 من العمر”.. تسريبات مثيرة للجدل للسفير الإسرائيلي في #النمسا ديفيد رويت خلال لقائه أعضاء من الجالية اليهودية في إنسبروك#الجزيرة_مباشر #فلسطین pic.twitter.com/fu0d4iwc1k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2025

وحول “اليوم التالي” بغزة، قال السفير رويت إن جميع الاحتمالات واردة بشأن من سيحكم قطاع غزة، سواءً كانت السلطة الفلسطينية أو قادة فلسطينيين أو غير فلسطينيين، وإنه لن يفلح أي حل ما دامت حماس قائمة، على حد قوله.

وظهر القنصل الفخري السابق للنمسا، غونتر فيل فولغر، في الفيديو المسرّب أثناء الاجتماع وهو يقول “سألعب الغولف في غزة شئتم أم أبيتم”.

"I will play golf in #Gaza whether you like it or not" – Former Consul Wiehl-Volgger during visit of Israeli Amb. Roet "I felt sickened by the calm in Mr. Roet's voice," says the activist who took the video. "No one intervened when Roet suggested the death penalty for children." pic.twitter.com/ELEps9q6x6 — 🍉 ronnie barkan (@ronnie_barkan) March 22, 2025

وأثار السفير رويت جدلًا وغضبًا بتصريحاته في الفيديو المسرب، حيث تم تداوله بشكل واسع النطاق على المنصات، وقال متابعون إن تلك التصريحات تعكس الطبيعة “العنصرية” للاحتلال الإسرائيلي.

وقال المغرد إبراهيم عبد الرحيم “مثل جميع الطغاة، من فرعون إلى هتلر، يكنّ الصهاينة حقدًا خاصًا تجاه الأطفال، إذ يعتبرونهم تهديدًا محتملًا لجماعتهم. إنهم من أشنع الناس”.

like all supremacists from Pharaoh to Hitler, Zionists have a particular spite for kids bcos they see them as a potential "threat" to their own in-group. Foulest of folks. https://t.co/IYiRKkDt1g — Ibrahim Abdul-Rahim (@LongshotIbrahim) March 22, 2025

وكتب آخر “لقد كشف قسوة رويت عن الطبيعة السادية الحقيقية لدولة إسرائيل وعملائها. وللأسف، يُحجب عن الشعب النمساوي هذه الحقائق والأفكار المتناقضة”.

“There are no uninvolved in Gaza” says David Roet, Israel's Ambassador to Austria at a recent meeting in Innsbruck, lauding his special relationship with Austria’s new chancellor @_CStocker Roet further calls for the right to kill children if they bear arms, openly ridiculing… pic.twitter.com/XOU3cvxD3A — 1g0r.B0hm (@1g0rB0hm) March 22, 2025

وكتب ستيفن براون “السفير الإسرائيلي في النمسا يحاول تبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة دون أي رد فعل واضح من الحاضرين. يا له من أمر مخجل”.