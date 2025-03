فيديو مسرّب للسفير الإسرائيلي بالنمسا يبرر قتل الأطفال الفلسطينيين (شاهد)

أثار السفير الإسرائيلي في النمسا، ديفيد رويت، موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو مسرب له أثناء اجتماع في “الجمعية الثقافية الإسرائيلية” بمدينة إنسبروك في 20 مارس/آذار الجاري.

وفي الفيديو المسرب، زعم السفير رويت أنه لا يوجد أبرياء في غزة، وأن إسرائيل لم تتعمد قط قتل الأطفال، مؤكدًا أنه من الصواب قتل الأطفال الفلسطينيين “الذين يحملون مسدسًا أو قنبلة يدوية”.

وأبدى السفير معارضته لاستثمار أوروبا أموالها في مشاريع بغزة، لأن إسرائيل ستدمرها، ورأى وجوب تدخل قوى عسكرية عالمية كالولايات المتحدة وأوروبا والإمارات والسعودية في غزة.

وحول “اليوم التالي” بغزة، قال السفير رويت إن جميع الاحتمالات واردة بشأن من سيحكم قطاع غزة، سواءً كانت السلطة الفلسطينية أو قادة فلسطينيين أو غير فلسطينيين، وإنه لن يفلح أي حل ما دامت حماس قائمة، على حد قوله.

وظهر القنصل الفخري السابق للنمسا، غونتر فيل فولغر، في الفيديو المسرّب أثناء الاجتماع وهو يقول “سألعب الغولف في غزة شئتم أم أبيتم”.

"I will play golf in #Gaza whether you like it or not" – Former Consul Wiehl-Volgger during visit of Israeli Amb. Roet

"I felt sickened by the calm in Mr. Roet's voice," says the activist who took the video. "No one intervened when Roet suggested the death penalty for children." pic.twitter.com/ELEps9q6x6

