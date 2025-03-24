محمد البخيتي: إسرائيل “تنتقم” من غزة وهذه أهمية عملياتنا العسكرية المساندة للقطاع (فيديو)

أكد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي أنهم لن يوقفوا العمليات العسكرية المساندة لقطاع غزة، وذلك على الرغم من الغارات الأمريكية المتواصلة على اليمن.

وقال البخيتي لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأحد “يكفينا شرفًا أننا شركاء في توجيه الضربات للكيان الصهيوني، وشركاء في تلقّي الضربات مع إخواننا في غزة”.

وشدد البخيتي على أن الولايات المتحدة “تسعى منذ البداية للانفراد بغزة، وبكل طرف عربي وإسلامي على حدة، وللأسف تمكنهم دول عربية وإسلامية من ذلك”.

وأضاف “نحن من حيث المبدأ نرفض التخلّي عن إخوتنا في فلسطين ونقول إن على الجميع التحرّك لنصرتهم لأن سبب مواصلة العدوان على غزة هو التفريط العربي والإسلامي”.

“الهدف هو الانتقام من غزة”

وأوضح البخيتي أنه “لم تعد هناك أهداف عسكرية يمكن أن يحقّقها العدوان الإسرائيلي على غزة، والهدف من قصفها الآن هو الانتقام”.

وتحدّث البخيتي عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه “موقف واضح”، وهو “إذا تم وقف العمليات العسكرية التي تستهدف الكيان الصهيوني فسوف تتوقف الولايات المتحدة عن استهداف اليمن”.

واستطرد مؤكّدًا “غير أننا أكدّنا مرارًا أن عملياتنا العسكرية لمساندة غزة هي واجب ديني وإنساني ولا يمكن أن نتخلى عنها”.

وأضاف “كنا ندرك أن هذه المساندة سوف تكلّفنا الكثير من التضحيات، لكننا مستعدون لذلك لأن القضية قضية مبدأ وأخلاق وعزة وكرامة”.

أهمية المساندة من جانب اليمن

وأشار البخيتي إلى أن “استمرار الإبادة الجماعية في غزة نتيجة تخاذل العرب والمسلمين، ولو لم تكن هناك مساندة من اليمن لكان الوضع أسوأ في غزة”.

وتابع قائلًا “استطعنا تعطيل عمل ميناء إيلات واستهدفنا أمن الكيان الصهيوني الذي يقوم على توفير الأمن الكامل للمهاجرين اليهود إلى الأراضي الفلسطينية”.

وتساءل البخيتي “إذا كان اليمن بقدراته المتواضعة تمكّن من تسجيل هذا الموقف فما الذي كان سيحدث لو تحرّك العرب والمسلمون لنصرة غزة؟”، مشيرًا على سبيل المثال إلى خيار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية الذي يمكن أن يشكّل ضغطًا اقتصاديًّا كبيرًا.

وذكر البخيتي أن “هذه هي أول مرة تحدث فيها جرائم إبادة جماعية على الهواء مباشرة”، موضحًا أن “الكيان الصهيوني لا يخفيها بل يتبجّح بها لأنهم يريدون منا كعرب ومسلمين أن نشاهد هذه الجرائم وأن نصمت”.

وضرب مثلًا بما يحدث من عدوان إسرائيلي على لبنان وسوريا، “وهو ما يؤكد أن الكيان ليس بحاجة إلى ذريعة لكي يعتدي على أي دولة عربية”.

وأكّد البخيتي أن الضربات الأمريكية لم تؤثّر في القدرات البشرية والعسكرية لجماعة الحوثي، رغم وقوع خسائر، مضيفًا: “إننا مستعدون للتضحيات”.

يُشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز قال في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأمريكية، الأحد، إن مدمّرة أمريكية تعرّضت لهجمات الحوثيين 23 مرة، وإنه “في الوقت الحالي، 75% من السفن التي ترفع العلم الأمريكي تضطر للدوران حول إفريقيا بدلًا من المرور بقناة السويس”.