نائب هولندي يدعو بلاده لوقف دعم إسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب حربها على غزة (فيديو)

دعا النائب في البرلمان الهولندي ستيفان فان بارلي بلاده إلى وقف دعمها لإسرائيل وفرض عقوبات عليها بسبب حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مظاهرة في العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، دعت إليها العديد من المنظمات الحقوقية تنديدًا بخرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وعودته إلى قصف القطاع.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، قال السياسي المعارض فان بارلي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “دينك” في مجلس النواب الهولندي “نحن نحتج اليوم على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال قصف غزة من جديد، وعدم احترام إسرائيل للهدنة منذ البداية”.

وأضاف فان بارلي “يجب على الحكومة (الهولندية) أَن تتوقف عن دعم إسرائيل، ويجب أن تدعم فرض عقوبات على إسرائيل، كما يجب أن تتوقف عن التعاون معها في القطاع الدفاعي، وأيضًا أن تتوقف عن شراء الأسلحة من نتنياهو، والتجارة مع إسرائيل“.

وتابع قائلا “يجب أن نفعل شيئا هنا في هولندا، وهذا هو السبب في أننا نرفع أصواتنا ضد حكومتنا أيضا”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفضت محكمة هولندية طلبًا من 10 منظمات لوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة أن “الدولة تتمتع بحرية تقديرية في سياساتها”.

وسبق أن ألغى البرلمان دعوة رسمية للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، التي كان من المقرر أن تزور البرلمان الهولندي.