هل تتحمل المقاومة مسؤولية ما حدث في غزة؟ طارق السويدان يجيب (فيديو)

وجه مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر سؤالًا إلى الداعية الإسلامي طارق السويدان، حول رسالته إلى الذين يطعنون في المقاومة الفلسطينية ويحملونها مسؤولية ما حدث في قطاع غزة.

وأجاب السويدان، بأنه لولا ما تقوم به حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة من مقاومة للاحتلال، لكانت الأمة كلها “آثمة”.

وأوضح السويدان، خلال مقابلة في برنامج “أيام الله”، أمس الأحد، أنه يعتقد بأنه “لولا حماس وما فعلوه لتأثم كل الأمة، لأن مقاومة هذا العدو الصهيوني وتحرير المسجد الأقصى واجب شرعي، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لولا أنهم فعلوا ذلك كل الأمة تأثم”.

وأضاف “حماس والقسام (جناحها العسكري) هم شرف الأمة، هم رأس حربة الأمة، هم قدوتنا فيما نريد أن نصل إليه من رضا الله سبحانه وتعالى”.

وقال الداعية الإسلامي إنه “لولا هؤلاء الأبطال، لماتت قضية فلسطين“، وتابع موضحًا “كلنا نتذكر ماذا كان يجري قبل طوفان الأقصى، لولا طوفان الأقصى، كانت قضية فلسطين كلها نُسيت”.

وطالب السويدان بإعلان دعم المقاومة، قائلًا “إياكم أن تترددوا في الإعلان الواضح والصريح بدعمكم لهذه المقاومة، هكذا نواجه أعداء الله في الداخل والخارج، إننا نتشرف بالمقاومة، أكرمنا الله بهذه المقاومة، ونخدمهم بعيوننا، هم النموذج الأعلى في التضحية”.