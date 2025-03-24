وسط انعدام أدنى مقومات الحياة.. نزوح قسري جديد لسكان مدينة رفح (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر معاناة النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح، وسط انعدام أدنى مقومات الحياة، وظروف قاسية تتسم بنقص حاد في المياه والغذاء، نتيجة منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال أحد النازحين إنه لم يغادر منزله طواعية، بل أجبرته القوات الإسرائيلية على الخروج مع عائلته بحثًا عن مكان آمن.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستخدم جميع الوسائل لإجبارهم على مغادرة بيوتهم، بما في ذلك طائرات مسيّرة صغيرة الحجم تُستخدم لإرهاب العائلات داخل منازلهم.

وعادت مشاهد النزوح مجددًا إلى مدينة غزة مع تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية، وسط انعدام أدنى مقومات الحياة.

ويبحث النازحون عن مكان آمن، لكنهم وجدوا أنفسهم مجددًا في خيام مهترئة، رافقتهم في رحلات نزوحهم المتكررة على مدار أشهر الحرب، قبل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأعلنت إسرائيل بدء عملية برية وصفتها بأنها “محدودة”، قبل أن تتوسع لاحقًا لتشمل مناطق في شمالي وجنوبي القطاع، وقالت إنها أعادت السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأطلقت حكومة بنيامين نتنياهو هذه العملية بعد رفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستأنفت الغارات الجوية المكثفة على غزة.

وقررت إسرائيل مجددًا تشديد حصارها عبر إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه؛ مما فاقم الأزمة.