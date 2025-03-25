“آسفون لأن العالم خذلك”.. صدمة وحزن لدى متابعي حسام شبات عبر المنصات (فيديو)

عدد شهداء الصحافة في غزة أعلى من إجمالي الإعلاميين القتلى خلال 3 حروب

التحق الشهيد حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر في غزة بركب شهداء العمل الصحفي إثر استهداف إسرائيلي لسيارته في جباليا شمالي القطاع ظهر أمس الاثنين.

وقد استشهد 208 من الصحفيين والصحفيات والعاملين بالإعلام برصاص وصواريخ الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أعلى من إجمالي الصحفيين القتلى في 3 حروب

ويعد هذا العدد أكثر من إجمالي عدد الصحفيين القتلى في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام والحرب الروسية الأوكرانية مجتمعة.

استهداف الصحفيين وصفته نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأنه “أكبر مجزرة دموية تُرتكب بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ مخجل مع جرائم الاحتلال”.

شهداء الصحافة في #غزة أكثر من إجمالي الصحفيين القتلى في 3 حروب! pic.twitter.com/h3h3YNEO2T — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 25, 2025

غضب واسع

وقد أثار استشهاد حسام شبات ونزيف الدم الصحفي المستمر غضبًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء استشهاد حسام، بعد أقل من ساعة من نشره -عبر إنستغرام- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” بقصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

مدير مكتب الجزيرة في غزة الزميل وائل الدحدوح كتب عبر منصة إكس “غزة تلونت بلون الدم والخراب، والقتل يفتك بالجميع، والمقتلة ضد الصحفيين على أشدها، ولا مغيث إلا الله. رحم الله زميلنا حسام شبات والزميل محمد منصور وكل الزملاء”.

غزة تلونت بلون الدم والخراب.. والقتل يفتك بالجميع.. والمقتلة ضد الصحفيين على أشدها.. ولا مغيث إلا الله.

رحم الله زميلنا حسام شبات والزميل محمد منصور وكل الزملاء — وائل الدحدوح Wael Al dahdouh (@WaelDahdouh) March 24, 2025

الصحفية بيان أبو طعيمة كتبت “الجميع يكتفي بالعدّ عند الحديث عن استهداف إسرائيل للصحفيين، لكن الأهم هو إدراك أن غزة فقدت نخبة شبابها، خيرة صحفييها. استمعوا إلى محمد، وشاهدوا تغطياته الصحفية لقناة فلسطين اليوم. فقدانه خسارة للصحافة، تمامًا كما الحال مع 207 صحفيين اغتالتهم إسرائيل”.

شبات ومنصور.. قتلتهم إسرائيل خلال ساعة واحدة

طارق الدقس كتب “كلما تقابلنا أخذنا حضن الوداع وكنا نعلم بأن هذا اللقاء الأخير لأحدنا، رحم الله حسام شبات ومحمد منصور.. صوتان من غزة قتلتهم إسرائيل خلال ساعة واحدة”.

وكتبت مدونة عبر حسابها “بدهم يقتلوا كل حدا مؤثر، كل حدا ممكن يفيد غزة، كل حدا فيه بذرة خير لهالبلد بدهم يقتلوه!”.

ودوّن جهاد “جبروت يا الله هادا جبروت، مُصرّين يورجوا العالم أنهم طغاة البلاد، قتلوا الصحفي ومن قبله المسعف والمدني والمقاوم وأي شخص بيوصل رسالة أو بيعمل بشكل اعتيادي بهالبلد”.

مرام علي كتبت “هذا الاحتلال، الذي تقوم نشأته وفكرته على الكذب والتزوير والسرقة والإجرام، لا يحتمل مجرد وجود عنصر أو صورة أو مقطع فيديو أو حتى فكرة تدور حول الحق والحقيقة، تكشفه وتعرّيه، فتُظهر وجهه مغطى بدماء الأبرياء وحقوقهم”.

صدمة وحزن لدى متابعي #حسام_شبات على إنستغرام وتيك توك! pic.twitter.com/7GrD6hzN2T — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 25, 2025

نعي واسع عبر إنستغرام وتيك توك

وكان الصحفي الشهيد حسام شبات يحرص على ترجمة الكثير من مقاطعه إلى الإنجليزية لإيصال صوت أهل غزة إلى الخارج، وهو ما جعل حسابه على إنستغرام يحظى بمتابعة كبيرة من رواد المنصة في العالم، وقد شعر متابعوه بالصدمة عند تلقي خبر استشهاده.

المدونة راتشيل سكريس نشرت على حسابها “حسام شبات أخذ بشجاعة مهمة إظهار الإبادة الجماعية للعالم، كانت له أحلام، ليس من بينها أن يصبح مصورًا لجثامين الأطفال والمجاعة وسفك الدماء، يبدو اليوم وبشكل خاص وكأنه يوم مظلم للغاية”.

وقالت ليزا “كان عمره 23 عامًا فقط. تابعناه طوال هذه الحرب. كان شجاعًا جدًّا. ارقد بسلام حسام”.

المدونة شارون ماثيسون كتبت “كانت كاميرته وميكروفونه أكبر تهديد لهم”، في حين كتبت ميليسا “أنا حزينة جدًّا. ما زلت لا أصدق ذلك الخبر، ولا أريد أن أصدقه”.

الممثل وصانع المحتوى الأمريكي جاكوب بيرغر كتب “أنا آسف جدًّا لأن العالم خذلك وسمح لهذا أن يستمر. رحمكِ الله”.

إيميلي قالت “قُتل حسام على يد جنود إسرائيليين بقذيفة أُطلقت من طائرة مُسيّرة استهدفت سيارته تحديدًا. كان آخر منشور له ينعى فيه زميله الذي قُتل أيضًا على يد جنود إسرائيليين في وقت سابق من اليوم نفسه، قسوة الاحتلال -وكل من سكتوا مما سمح بوحشيتهم المتواصلة- لا تُوصف، ولا يفوقها إلا جمال وبطولة حسام وجميع الفلسطينيين الآخرين الذين يُظهرون لهذه الكلمة القاسية المعنى الحقيقي للشجاعة والإيمان والصمود”.

وعلى تيك توك، انتشرت مقاطع لمتابعي حسام شبات أيضًا، وهي المقاطع التي نعى فيها المتابعون حسام، مؤكدين أن استهداف هذا العدد الكبير من الصحفيين دليل على نية إسرائيل إخفاء أدلة “الإبادة الجماعية”.