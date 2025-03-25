الجزيرة تدين اغتيال الزميل حسام شبات في غزة وتتعهد بمقاضاة مرتكبي الجرائم بحق صحفييها

أدانت شبكة الجزيرة، بأشد العبارات، اغتيال الصحفي حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، الذي استشهد، أمس الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة، جاء ضمن سلسلة من الاعتداءات التي طالت صحفيي الشبكة، حيث لحق بزملائه سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح، الذين استشهدوا خلال الحرب الجارية على غزة.

وأكدت الجزيرة، في بيان، التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بحق صحفييها، مشددة على أن استهداف الإعلاميين يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحرية الصحافة.

كما أعربت الشبكة عن تضامنها الكامل مع الصحفيين العاملين في غزة، الذين يواصلون أداء واجبهم المهني رغم المخاطر الشديدة والاعتداءات المستمرة.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية المعنية، إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في استهداف الصحفيين، والعمل على وقف هذه الجرائم المتكررة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 إعلامي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ختام البيان، أكدت الجزيرة مضيها في تغطية الأحداث في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، رغم ما يتعرض له صحفيوها من استهداف وتهديدات متواصلة، مشددة على التزامها بنقل الحقيقة وكشف الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

واستشهد مراسل الجزيرة مباشر حسام شبات، ظهر أمس، بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا.

وجاء استشهاد حسام بعد أقل من ساعة من نشره -عبر إنستغرام- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” بقصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

وبإعلان استشهاد منصور وشبات، يرتفع عدد الشهداء الصّحفيين إلى 208 منذ بدء الحرب على غزة، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.