الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون والاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية.

وأشار في بيان إلى أن العملية الأولى استهدفت بصاروخين باليستيين أحدهما من نوع “ذو الفقار” والآخر من نوع “فلسطين 2″، مطار بن غوريون في يافا المحتلة، وإن العملية جاءت “نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادًا لمقاومته الباسلة”.

وقال سريع إن العملية الأخرى قامت فيها القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسيّر، باستهداف عدد من المدمرات المعادية في البحر الأحمر إضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بعدد من الصواريخ والمسيّرات.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت “ردًّا على العدوان الأمريكي على اليمن وارتكابه المجازر بحق المدنيين”، وأنها الثانية خلال 24 ساعة وأن الاشتباك استمر عدة ساعات، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد اليمن.

من جانبها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطيران الأمريكي استهدف للمرة الثانية مستشفى “الرسول الأعظم” بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد قالت أمس الاثنين إن 8 غارات أمريكية استهدفت محيط مدينة صعدة أدت إلى إصابات.

وفي بيان للسفارة الأمريكية في اليمن عبر منصة إكس، قالت إن الحملة ضد الحوثيين تستهدف قدراتهم العسكرية فقط وليس المدنيين في مناطق سيطرتهم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والازدهار.

The United States stands firmly with the Yemeni people in their aspirations for peace and prosperity. The current campaign against the Houthis aims to target only the Houthis and their military capabilities, not the civilians held hostage to their cynical authoritarian rule.… pic.twitter.com/TWjMYuFXlD

— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) March 25, 2025