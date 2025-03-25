سياسة|اليمن

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون والاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

الثانية خلال 24 ساعة

مطار بن غوريون في تل أبيب (غيتي - أرشيفية)
25/3/2025-|آخر تحديث: 25/3/202511:29 AM (توقيت مكة)

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية.

وأشار في بيان إلى أن العملية الأولى استهدفت بصاروخين باليستيين أحدهما من نوع “ذو الفقار” والآخر من نوع “فلسطين 2″، مطار بن غوريون في يافا المحتلة، وإن العملية جاءت “نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادًا لمقاومته الباسلة”.

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وقال سريع إن العملية الأخرى قامت فيها القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسيّر، باستهداف عدد من المدمرات المعادية في البحر الأحمر إضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بعدد من الصواريخ والمسيّرات.

الثانية خلال 24 ساعة

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت “ردًّا على العدوان الأمريكي على اليمن وارتكابه المجازر بحق المدنيين”، وأنها الثانية خلال 24 ساعة وأن الاشتباك استمر عدة ساعات، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد اليمن.

استهداف مستشفى للمرة الثانية

من جانبها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطيران الأمريكي استهدف للمرة الثانية مستشفى “الرسول الأعظم” بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد قالت أمس الاثنين إن 8 غارات أمريكية استهدفت محيط مدينة صعدة أدت إلى إصابات.

تستهدف القدرات العسكرية

وفي بيان للسفارة الأمريكية في اليمن عبر منصة إكس، قالت إن الحملة ضد الحوثيين تستهدف قدراتهم العسكرية فقط وليس المدنيين في مناطق سيطرتهم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والازدهار.

وفي مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية وتضامنا مع غزة، بدأ الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأوقفت الجماعة عملياتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب حربها على القطاع في الـ18من شهر مارس/آذار الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر

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