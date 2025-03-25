الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون والاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا عمليتين عسكريتين ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية.

وأشار في بيان إلى أن العملية الأولى استهدفت بصاروخين باليستيين أحدهما من نوع “ذو الفقار” والآخر من نوع “فلسطين 2″، مطار بن غوريون في يافا المحتلة، وإن العملية جاءت “نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادًا لمقاومته الباسلة”.

وقال سريع إن العملية الأخرى قامت فيها القوات البحرية والقوة الصاروخية والطيران المسيّر، باستهداف عدد من المدمرات المعادية في البحر الأحمر إضافة إلى حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بعدد من الصواريخ والمسيّرات.

الثانية خلال 24 ساعة

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت “ردًّا على العدوان الأمريكي على اليمن وارتكابه المجازر بحق المدنيين”، وأنها الثانية خلال 24 ساعة وأن الاشتباك استمر عدة ساعات، وتم خلاله إفشال هجوم جوي كان يتم التحضير له ضد اليمن.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت مطار "بن غوريون" بصاروخين بالستيين، والأخرى استهدفت عددا من المدمرات المعاديةبالإضافة إلى حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والمسيرات في اشتباك استمر لعدةساعات. pic.twitter.com/0wO6ouDzo6 — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 24, 2025

استهداف مستشفى للمرة الثانية

من جانبها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطيران الأمريكي استهدف للمرة الثانية مستشفى “الرسول الأعظم” بمحافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاء.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد قالت أمس الاثنين إن 8 غارات أمريكية استهدفت محيط مدينة صعدة أدت إلى إصابات.

تستهدف القدرات العسكرية

وفي بيان للسفارة الأمريكية في اليمن عبر منصة إكس، قالت إن الحملة ضد الحوثيين تستهدف قدراتهم العسكرية فقط وليس المدنيين في مناطق سيطرتهم.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب الشعب اليمني في تطلعاته نحو السلام والازدهار.

The United States stands firmly with the Yemeni people in their aspirations for peace and prosperity. The current campaign against the Houthis aims to target only the Houthis and their military capabilities, not the civilians held hostage to their cynical authoritarian rule.… pic.twitter.com/TWjMYuFXlD — U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) March 25, 2025

وفي مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية وتضامنا مع غزة، بدأ الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأوقفت الجماعة عملياتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب حربها على القطاع في الـ18من شهر مارس/آذار الجاري.