تزايد عدد الشهداء.. الاحتلال يواصل استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين في غزة (فيديو)

في اليوم الثامن لعودة الحرب، قال مراسل الجزيرة مباشر إن 17 فلسطينيا على الأقل، استشهدوا وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة، إضافة إلى آخرين استشهدوا الليلة الماضية.

وأظهر مقطع مصور استمرار توغل دبابات الاحتلال في منطقة الشاكوش غرب رفح، وسماع إطلاق رصاص كثيف، وتحليق مروحيات في المنطقة. وفي الشمال، أجبر جيش الاحتلال آلاف المواطنين على النزوح من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون تحت وقع القصف المدفعي.

مجمل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الليلة الماضية:

جنوب القطاع

استشهاد عائلة أنشاصي المكونة من 5 أفراد (الأب والأم وأطفالهما الثلاثة)، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مدينة حمد شمال خان يونس.

شهيدان بقصف خيمة غربي خان يونس وهما حسام ديب وابنه يحيى.

شهيدان بقصف منزل في قيزان النجار جنوب خان يونس وهما الشقيقان عبادة ووسيم زياد النجار.

استشهاد نادر محمود العقاد (40 عاما) جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في شارع النص بمواصي خان يونس.

وسط القطاع

8 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة “أبو الروس” في بلوك 7 بمخيم البريج.

شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع النخيل بدير البلح.

شهيد وإصابات بقصف طائرات الاحتلال شاليه يؤوي نازحين بمنطقة القرعان في بلدة الزوايدة.

مدينة غزة والشمال

4 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الخور في حي الصبرة جنوب المدينة.

5 شهداء و12 إصابة بقصف إسرائيلي استهداف عمارة جودت قرب مسجد الفاروق المجاور لمضخة الصرف الصحي في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

4 شهداء بقصف الاحتلال منزل لعائلة عليان ببيت لاهيا شمال القطاع.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.