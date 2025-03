حذرت من مصير سريبرينيتسا ورواندا.. مقررة أممية تعلق على قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة

رأت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في قطاع غزة يعرّضها لخطر تكرار إخفاقاتها السابقة في سربرنيتسا ورواندا، على حد وصفها.

وفي تدوينة لها، اليوم الثلاثاء، على حسابها بمنصة إكس، قالت فرانشيسكا “يجب على الأمم المتحدة أن تلتزم بواجبها في بذل كل ما بوسعها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

The UN's decision to reduce its presence in Gaza risks repeating past UN failures in Srebrenica & Rwanda. The UN must uphold its duty to do everything in its power to prevent genocide, and to end Israel's unlawful presence in the occupied Palestinian territory, as affirmed by the… https://t.co/PMysYxCfaJ

