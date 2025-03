رئيس تحرير ذا أتلانتيك: إدارة ترامب أضافتني إلى مجموعة “سرية للغاية” على سيغنال لمناقشة شن هجمات على الحوثيين

كشف رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية جيفري غولدبرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضافته بالخطأ إلى مجموعة مراسلة سرّية على تطبيق سيغنال، لمناقشة تفاصيل دقيقة وخطط عملياتية متعلقة بشن هجوم على جماعة الحوثي في اليمن.

وأضاف غولدبرغ، في مقال نشره على موقع المجلة، أنه وجد نفسه ضمن مجموعة مراسلة سرّية على تطبيق سيغنال، تضم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ووزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، ومسؤولين أمنيين واستخباريين بارزين.

وذكر غولدبرغ أنه تلقى طلب إضافة على تطبيق سيغنال في 11 مارس/آذار الجاري من مستخدم باسم مايكل والتز، الذي تبيَّن لاحقا أنه بالفعل مستشار الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أنه بعدها بيومين وصله إشعار يفيد بأنه جرت إضافته إلى مجموعة مراسلة على التطبيق، تحمل اسم “المجموعة المصغرة للجنة المديرين الخاصة بالحوثيين”.

وتابع أنه جرى إرسال رسائل على المجموعة من والتز، توضح الغرض من إنشائها، وأنها “معنية بالتنسيق للعمليات المرتبطة بالحوثيين خاصة على مدار الساعات الـ72 المقبلة”.

وقال غولدبرغ إنه تلقى رسائل خلال وجوده في المجموعة عن تفاصيل هجوم مزمع على الحوثيين في اليمن جرى تنفيذه بالفعل في 15 مارس الماضي، مضيفا أن التفاصيل أرسلها وزير الدفاع، وتتعلق بتفاصيل العملية والتوقيت والأسلحة المستخدمة ومعلومات من شأنها الإضرار بالجنود الأمريكيين ومسؤولي المخابرات الأمريكية وعناصرها في الشرق الأوسط، على حد وصفه.

وأكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، صحة الرسائل المرسلة على المجموعة التي تضم كبار المسؤولين الأمريكيين، قائلا إن غولدبرغ أضيف عن طريق الخطأ إلى المجموعة السرّية للغاية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، تعليقا على المقال “يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ”.

من جهته، أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعلم شيئا عن المسألة، وقال للصحفيين “لا أعرف شيئا عنها”، مضيفا “أسمع بهذا منكم للمرة الأولى”. وأضاف أن “الهجوم كان فعالا للغاية” على أي حال.

وذكر غولدبرغ في مقاله أن “قادة الأمن القومي الأمريكي ضموني إلى محادثة جماعية بشأن الضربات العسكرية المقبلة في اليمن. لم أكن أعتقد أن ذلك قد يكون حقيقيا، ثم بدأت القنابل بالتساقط”.

وأضاف أن وزير الدفاع أرسل المعلومات على مجموعة المراسلة عن الضربات بما في ذلك “الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات”.

وتابع “وفقا لرسالة هيغسيث الطويلة، سيتم الشعور بأولى الانفجارات في اليمن بعد ساعتين، الساعة 1:45 مساء بالتوقيت الشرقي”، وهو جدول زمني تأكد على أرض الواقع في اليمن.

وقال غولدبرغ إنه أضيف إلى الدردشة الجماعية قبل يومين، وتلقى رسائل من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى يقومون بتعيين ممثلين للعمل على هذه القضية.

وأوضح أن إجمالي 18 شخصا أضيفوا إلى مجموعة المراسلة، بينهم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف.

وأشار إلى أن الرسائل أظهرت أنه في 14 مارس، أعرب نائب الرئيس جاي دي فانس عن شكوكه بشأن تنفيذ الضربات، قائلا إنه يكره “إنقاذ أوروبا مرة أخرى”، لأن دولها كانت أكثر تضررا من هجمات الحوثيين على السفن من الولايات المتحدة.

ثم صرَّح مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع بأن واشنطن وحدها قادرة على تنفيذ المهمة، بينما أشار وزير الدفاع إلى أنه يشارك فانس “نفوره من الاستغلال الأوروبي”.

وقال جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، في بيان “أشعر بالرعب من أن كبار مسؤولي الأمن القومي تبادلوا معلومات حساسة وخطط حرب وشيكة عبر تطبيق مراسلة تجاري”.

وأضاف “ما حدث يمثل انتهاكا صارخا للقوانين واللوائح الموجودة لحماية الأمن القومي. سأطرح أسئلة في جلسة استماع غدا للحصول على إجابات بشأن الواقعة”.

Last week, Tulsi Gabbard said "any unauthorized release of classified information is a violation of law and will be treated as such."

By the Trump admin's own "standards"everyone on this chain would lose their access to classified info and be subject to criminal investigation.

— Jim Himes 🇺🇸🇺🇦 (@jahimes) March 24, 2025