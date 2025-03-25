منير البرش للجزيرة مباشر: 7% من شعب غزة بين شهيد ومصاب وهذا ما نقوله للمشككين (فيديو)

ناشد الدكتور منير البرش المدير العام للصحة بقطاع غزة، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، أن يتدخلوا لوقف مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والسماح بإدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والغذاء لإنقاذ نحو 3 ملايين فلسطيني في غزة محاصرين منذ أكثر من 3 أسابيع.

ودعا البرش، الأحرار والعالم الحر إلى أن يقفوا أمام هذه الأرقام، مؤكدًا أن الشهداء والجرحى يمثلون 7% من عدد سكان القطاع الذي يقدر بمليونين و900 ألف نسمة.

وقال البرش لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “إن استهداف قسم الجراحة بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، في مشهد دموي، هو جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وقد أدى إلى استشهاد اثنين من الجرحى أحدهما شاب في العشرين، كان أجريت له عملية جراحية قبل القصف بـ24 ساعة على يد طبيب أمريكي الأصل”.

لكل شهيد وجريح “قصة”

وأضاف ردًّا على بعض المؤسسات التي تشكّك في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي “إن عدد ضحايا العدوان تجاوز 50 ألف شهيد 30% منهم أطفال يتجاوز عددهم 15 ألف، و113 ألف جريح بينهم 14 ألف طفل، واليوم نشرنا أسماءهم جميعًا في قوائم للشهداء وأخرى للمصابين ولكل شهيد منهم أو مصاب قصته”.

وواصل “نحن نتحدث عن تحقيق حقيقي لعدد الشهداء أبرزته الوزارة بنظام محسوب ودقيق 50 ألف شهيد و113 ألف جريح، وهؤلاء أسماء معروفة وكل اسم منهم له قصته وحكايته أيضًا للتدليل على صدق المعلومات”.

وأوضح أن الاحتلال يمعن في القتل المباشر للجرحى داخل المستشفيات، ولم يكتفِ باعتقال الطواقم الصحية بل يستهدفهم بشكل مباشر، ويعيق سفر 12 ألفا و500 جريح بحاجة ماسة إلى سفر عاجل للعلاج، ويمنع المؤسسات الدولية من إتمام إجراءات سفرهم.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.