نشر وصية الزميل حسام شبات والكشف عن تفاصيل استهدافه (فيديو)

استشهد الزميل حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، تاركًا وراءه وصية مؤثرة، أكد فيها التزامه بنقل الحقيقة حتى اللحظة الأخيرة من حياته.

“الحقيقة التي حاولوا دفنها”

وقال شبات في وصيته التي نشرها الزميل أنس الشريف “إذا كنتم تقرؤون هذا، فهذا يعني أنني قُتلت، على الأرجح مستهدفًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما بدأ كل هذا، كنت في الحادية والعشرين من عمري فقط، طالبًا جامعيًّا لديه أحلام كأي شخص آخر. على مدار الأشهر العشرة الماضية، كرّست كل لحظة من حياتي لشعبي، ووثّقت الأهوال في شمال غزة دقيقة بدقيقة، مصمّمًا على إظهار الحقيقة التي حاولوا دفنها”.

وأشار في وصيته إلى الظروف القاسية التي عاشها أثناء تغطيته للأحداث في غزة، قائلًا “نمت على الأرصفة، وفي المدارس، وفي الخيام، أينما استطعت. كان كل يوم معركة من أجل البقاء، وتحملت الجوع لشهور، ومع ذلك لم أفارق شعبي أبدًا. والله لقد أديت واجبي كصحفي، خاطرت بكل شيء لأنقل الحقيقة، والآن أخيرًا استرحت، وهو أمر لم أعرفه خلال الأشهر العشرة الماضية”.

الوصية الأخيرة

وأكد شبات في كلماته الأخيرة تمسّكه بالقضية الفلسطينية، قائلًا “فعلت كل هذا إيمانًا بالقضية الفلسطينية، أومن أن هذه الأرض لنا، وكان أسمى شرف في حياتي أن أموت دفاعًا عنها وخدمة لأهلها”.

وختم وصيته بنداء للعالم بعدم التوقف عن الحديث عن غزة، قائلًا “أسألكم الآن، لا تدعوا العالم يشيح بنظره عنها. استمروا في النضال، واستمروا في رواية قصصنا حتى تتحرر فلسطين“.

الرسالة الأخيرة للزميل #حسام_شبات والتي طلب نشرها بعد استشهاده "إذا كنتم تقرأون هذا، فهذا يعني أنني قُتلت – على الأرجح مستهدفًا – على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. عندما بدأ كل هذا، كنت في الحادية والعشرين من عمري فقط – طالبًا جامعيًا لديه أحلام كأي شخص آخر. على مدار الثمانية… pic.twitter.com/VcKY7sk3lH — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 24, 2025

تفاصيل استشهاد حسام شبات

واستشهد الصحفي الفلسطيني حسام شبات خلال تغطيته للأحداث في شمال قطاع غزة، بعد استهدافه بغارة جوية إسرائيلية مباشرة، في عملية اغتيال متعمّدة طالت العديد من الصحفيين الذين وثقوا المجازر بحق المدنيين.

وقال الزميل محمد شاهين، مراسل الجزيرة مباشر، إن شبات، الذي عمل مع الجزيرة مباشر، كان من أوائل الصحفيين الذين سعوا إلى نقل الحقيقة رغم الظروف القاسية. وأشار إلى أنه واجه على مدار الحرب، الجوع، والقصف العنيف، والنزوح، متنقلًا بين الأرصفة والمدارس والخيام، بل نام في سيارته ليبقى على رأس عمله. ورغم إصابته في وقت سابق خلال قصف إسرائيلي استهدف رجال الدفاع المدني أثناء انتشال الشهداء في حي الصبرة، واصل عمله بلا تردد.

وأوضح شاهين أن شبات تعرّض لتهديدات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها عبر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، الذي زعم أنه ينتمي إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في محاولة لتبرير استهدافه. غير أن شبات نفى هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه صحفي مدني لا يحمل سوى كاميرته التي كانت سلاحه الوحيد في توثيق الجرائم والانتهاكات.

وأضاف شاهين “كان شبات معروفًا في أحياء غزة كافة، إذ كان أول الواصلين إلى مواقع المجازر لتوثيق مشاهد الأشلاء والدمار. لم تثنِه فاجعة فقدان العديد من أقاربه عن الاستمرار في عمله، فوثّق حتى المجازر التي طالت عائلته”.

وختم “في النهاية، لم تفلح تهديدات الاحتلال في إسكاته، فلجأ إلى استهدافه بصاروخ قاتل”.

وجاء استشهاد حسام ظهر أمس الاثنين، بعد أقل من ساعة من نشره -عبر إنستغرام- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة “فلسطين اليوم” بقصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.