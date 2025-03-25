“والله افتقدتك قالوا عنك استشهدت”.. حوار مؤثر بين طفلة والزميل حسام شبات (فيديو)

في لحظة مؤثرة، دار حوار عفوي بين الزميل حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، وطفلة فلسطينية في قطاع غزة، عبّرت فيه عن قلقها على مصيره بعد سماع أخبار، في وقت سابق، عن استشهاده. وقالت الطفلة بصوت مليء بالتأثر “والله افتقدتك، لما قالوا عنك استشهدت”.

وأضافت الطفلة “قسمًا بالله العلي العظيم الناس زعلت عليك”.

وتحدثت الطفلة عن حلمها بأن تصبح صحفية، حيث سألها حسام “إيش بدك تصيري لما تكبري؟”، فأجابته “صحفية، بأقول كيف بدي أصير صحفية وحسام استشهد؟”، وهو المقطع الذي حظي برواج واسع عبر المنصات عقب استشهاد شبات.

“نحن نُباد”

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميل حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، بقصف استهدف سيارته في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، حيث كان يوثّق الجرائم الإسرائيلية ويرصد معاناة المدنيين في المنطقة.

وقبل استشهاده، ظهر شبات في عدة لقطات حية على الهواء، وهو يواصل عمله رغم القصف العنيف، مناديًا بالكشف عن الحقيقة ونقل معاناة الشعب الفلسطيني. وفي إحدى اللقطات، كان يشير إلى الهجمات التي استهدفت الدفاع المدني قائلًا “والله لنصور ونفضح جرائمكم”.

كما أظهرت المقاطع المتداولة صوته المبحوح وهو يستصرخ العالم “نحن نباد، نحن نقتل، ونحن نذبح في شمال قطاع غزة“، مؤكدًا أن هذا الواقع المرير يتكرر يوميًّا في غزة.

وكان حسام شبات معروفًا بشجاعته في نقل الحقيقة، حيث وثّق المجازر الإسرائيلية رغم المخاطر التي كانت تحدق به. وباستشهاده، يُضاف إلى قائمة الصحفيين الذين قضوا أثناء أداء واجبهم في نقل ما يحدث في فلسطين إلى العالم.