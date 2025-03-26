إبراهيم رسول للجزيرة مباشر: صُدمت من قرار واشنطن استبعادي وهذه أسبابه (فيديو)

أكد إبراهيم رسول سفير جنوب إفريقيا السابق في الولايات المتحدة أنه فوجئ بقرار الخارجية الأمريكية بإبعاده من البلاد، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وأنه غير نادم على اعتباره شخصا غير مرغوب فيه بسبب ما يؤمن به ودعمه الفلسطينيين.

وقال رسول لبرنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر “كانت ردة فعلي هي المفاجَأة والصدمة؛ لأنني لم أقل أي شيء يمكن فهمه على أنه كراهية للشعب الأمريكي أو الولايات المتحدة أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب أخرِجت من الولايات المتحدة pic.twitter.com/2R5AFLmvg8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2025

“لهذه الأسباب أخرِجت من الولايات المتحدة”

وأضاف “ما كنت أقوم به هو أنني عبرت عن تحليل أكاديمي لظاهرة شهدنا عليها وهي ظاهرة (التفوقية) التي رأيناها برزت مؤخرًا أمام جمهور أمريكي في جنوب إفريقيا”.

وواصل “إن حضور الجماهير لاستقبالي مرتدين الكوفية الفلسطينية ورافعين العلم الفلسطيني يؤكد أنهم يعلمون جيدًا لماذا تم طردي، وأن موقفي وموقف بلادي القائم على المبدأ الداعم للشعب الفلسطيني هو سبب إبعادي من مهمتي كسفير في واشنطن”.

وأوضح أنه حرصًا على مصالح بلاده، فقد تفاوض مع المسؤولين في واشنطن حول المصالح المشتركة بين البلدين، ولكنه رفض التفاوض حول القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة حتى اليوم، وهو ما جعلها القضية الأساسية في العالم اليوم.

ولفت رسول، إلى أنه إذا لم تقدم جنوب إفريقيا هذه القضية ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، وإذا لم تُحاسب إسرائيل على جرائمها فلن يكون هناك أي شيء لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة.

"القيم أهم من المصالح".. سفير جنوب إفريقيا في واشنطن: متمسكون بقضيتنا أمام محكمة العدل الدولية pic.twitter.com/UuKnMQSXtw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2025

“القيم أهم من المصالح”

وقال “لا يمكن مقارنة طردي بما يتعرض له الطلاب الداعمون للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية الذين تم القبض عليهم وترحيلهم بعد مشاركتهم في المظاهرات، وتم طردهم وسحب التمويل منهم”.

وتابع “لا شك أن طلاب الجامعات أدركوا أن هناك موقفًا خاطئًا تتخذه واشنطن من حرب الإبادة في غزة، وأنها ليست وسيطًا محايدًا؛ لأنها اختارت طرفًا وسلّحته ودعمته بكل قوتها وهو إسرائيل”.

وأضاف رسول “إنه من غير المقبول السماح لإسرائيل باختراق الاتفاق لكي يواصلوا مهمتهم في القضاء على أي آفاق لدولة فلسطينية في الشرق الأوسط، وأن جنوب إفريقيا تتحمل ما تتعرض له من عقوبات اليوم؛ وسحبت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار كانت في طريقها لجنوب إفريقيا؛ بينما جيران فلسطين من الدول العربية يتمتعون بشهر رمضان هادئ غير عابئين بما يحدث في غزة للأسف”.

"قضية تستحق الدعم".. سفير جنوب إفريقيا في واشنطن: فخور أننا أغضبنا الولايات المتحدة بقيمنا pic.twitter.com/Zwwe0gWwL8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2025

“فخور بأننا أغضبنا الولايات المتحدة بقيمنا”

وأوضح أن هذه القضية وقعت على عاتق بلد نيلسون مانديلا حتى تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية من خلال الأدلّة التي لا نزال نقدمها للمحكمة فضلًا عن الأدلة السابقة.

وختم بالقول “جنوب إفريقيا اليوم فخورة بأنها أغضبت الولايات المتحدة بناء على هذا الموقف القائم على القيم التي تتبناها إلى جانب الحق الفلسطيني”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع في 18 مارس/آذار، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.