الجيش السوداني يبسط سيطرته على مطار الخرطوم ومعظم المواقع الاستراتيجية (فيديو)

قال قائد عمليات الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي للجزيرة مباشر، إن القوات المسلحة أكملت بسط سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وسط العاصمة، ومعظم المواقع الاستراتيجية والأحياء السكنية بالخرطوم.

ويواصل الجيش السوداني، منذ فجر اليوم الأربعاء، تقدّمه السريع في الخرطوم ومناطق من ولاية الجزيرة، وذكر الناطق باسم الجيش نبيل عبد الله أن القوات المسلحة سيطرت على مناطق ومشّطت أخرى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة “بحمد الله وتوفيقه تمكنت قواتنا من إحكام سيطرتها على الجهة الغربية من كبري المنشية، كما تم تطهير منطقة الباقير”.

الجيش يتقدم نحو مطار الخرطوم

ونقلت (رويترز) عن مصدرين عسكريين سودانيين- لم تسمهما- قولهما، إن قوات الجيش تطوّق مطار الخرطوم الدولي والمناطق المحيطة، في تطور رئيسي آخر للصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، قال إعلام سلاح المدرعات، إن الجيش السوداني بسط سيطرته الكاملة على مقر الدفاع الجوي بشارع العمارات 61 جنوب شرق الخرطوم، وإنه يتقدم نحو مطار الخرطوم الدولي.

وأضاف إعلام سلاح المدرعات أنهم سيطروا على مباني كلية الهندسة بجامعة السودان وحي النزهة وشارع الصحافة زلط بالخرطوم.

السيطرة على معسكر مهم

وأعلن الجيش السوداني، اليوم، استعادة السيطرة على مواقع مهمة في الخرطوم حيث استعاد عددا من المنشآت الاستراتيجية والمناطق، على رأسها معسكر (طيبة) جنوبي والذي يعد، أكبر معسكرات قوات الدعم السريع.

وقال متحدث الجيش السوداني، في بيانات متتالية، إن القوات تمكنت من السيطرة على معسكر “طيبة” التابع لقوات الدعم السريع، بمنطقة طيبة الحسناب جنوب الخرطوم.

كما أفاد بإحكام سيطرة الجيش على الجهة الغربية من كبري المنشية على النيل الأزرق، الرابط بين منطقة شرق النيل ومدينة الخرطوم، ضمن العمليات الرامية للسيطرة على العاصمة.

وقال إن المتحدث أن الجيش تمكّن من تطهير منطقة (الباقير) بولاية الجزيرة وسط البلاد، وتعد المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة الخرطوم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة دخول الجيش السوداني منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم وسط فرحة الأهالي، كما أظهرت مقاطع أخرى جنود يحتفلون بدخول مناطق متعددة في الخرطوم.

وفي وقت سابق، قال الإعلام العسكري السوداني إن سلاح المدرعات سيطر فجر اليوم على مقر الميناء البري بضاحية الصحافة شرقي الخرطوم، وأحياء النزهة والصحافة.

وأضاف أنهم أحكم السيطرة على الجهة الغربية من كوبري المنشية، كما استعاد مصنع اليرموك الحربي ومعسكر طيبة للدعم السريع وبدأ الانتشار في أحياء “الكلاكلات” جنوبي الخرطوم.

وأطلق الجيش السوداني عملية عسكرية واسعة نهاية العام الماضي أحرز فيها تقدما في عدة مناطق كان آخرها القصر الجمهوري، منذ أيام.