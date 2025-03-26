الحوثي تعلن استهداف تل أبيب وحاملة طائرات أمريكية بالطائرات المسيّرة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت بالطائرات المسيّرة أهدافًا عسكرية إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، كما استهدفت قطعًا حربية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان”.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مصوّر، إن “القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة”.

🛑 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددا من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وأهدافاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة #الأمريكي_شريك_الجريمة_في_غزة pic.twitter.com/aH2rH9HxOG — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 26, 2025

وأضاف أن العملية استهدفت “القطع البحرية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان) التي ينطلق منها العدوان على اليمن”.

غارات أمريكية على اليمن

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة الحوثي وقوع 17 غارة على الأقل على محافظتَي صعدة وعمران في شمال غرب اليمن، وحمّلت الولايات المتحدة مسؤولية الهجمات.

وذكرت قناة المسيرة أن “طيران العدوان الأمريكي شن الأربعاء سلسلة غارات جوية عدوانية على محافظتي صعدة وعمران”.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن “طيران العدوان شن 17 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة بينها غارتان شرقي المدينة وثلاث غارات على مديرية آل سالم و6 غارات على مديرية سحار خلفت أضرارا مادية بممتلكات المواطنين”.

“دعما لغزة”

وعقب اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وفي البحر الأحمر حيث استهدفوا سفنًا اتهموها بأنها على ارتباط بإسرائيل، وذلك دعمًا للفلسطينيين.

وأوقف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر مع بدء سريان الهدنة في غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025، لكنهم استأنفوها مع خرق إسرائيل للهدنة وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرّ القصف على القطاع.

تنفيذ “هجوم كبير”

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشنّ “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، وهدد “بالقضاء على الحوثيين“.

وردت جماعة الحوثي بالتأكيد على أن تهديد ترامب “لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة” حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حربها على غزة.

وحتى مساء الأحد، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 55 شخصًا وإصابة 119 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة للحوثيين.