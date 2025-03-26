تفاصيل جديدة وصادمة بشأن “فضيحة سيغنال” وترامب يعلق (فيديو)

لم تتوقف توابع الكشف عن خبر ضمِّ مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، لرئيس تحرير مجلة “ذي أتلانتيك” جيفري غولدبرغ، إلى مجموعة دردشة -تضم كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية- عبر تطبيق “سيغنال” لمناقشة توجيه ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب على الواقعة في لقاء مع “نيوزماكس” قائلًا “أحد زملاء مستشار الأمن القومي هو الذي أضاف صحفيًّا إلى محادثة بشأن الهجمات ضد الحوثيين على تطبيق سيغنال”.

ترامب: لم تتضمن معلومات سرية

وأضاف ترامب “المحادثة عبر تطبيق سيغنال لم تتضمن معلومات سرية ولم تؤدِّ إلى أي مشكلة، والهجوم على الحوثيين كان ناجحًا”.

وفي وقت سابق، قال “سنراجع العمل بتطبيق سيغنال ونريد التحقيق في الأمر ضمانا للأمن”، مردفًا “لا أعتقد أننا سنستعمل تطبيق سيغنال مرة أخرى”.

وتابع “التحقيق في محادثة سيغنال ليس من اختصاص مكتب التحقيقات الفدرالي”، وزاد “لا أعتقد أن على مستشار الأمن القومي الاعتذار”.

وقال “لدينا مجلس أمن قومي رائع، ولا يوجد أشياء سرية في محادثة سيغنال، والصحفي فاشل وجريدة بوليتيكو فاشلة”.

تفاصيل جديدة وصادمة في “فضيحة سيغنال”! pic.twitter.com/gK18hrYst4 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 25, 2025

وقال ترامب “الحوثيون يفرون وقاداتهم يقتلون في عملياتها وطلبنا من إيران وقف دعمهم”، متابعًا “نحرز تقدما كبيرا فيما يتعلق بالشرق الأوسط”.

بدروه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن التحقيق جار في كيفية دخول الصحفي إلى المحادثة عبر تطبيق سيغنال، وأضاف “أتحمل المسؤولية الكاملة عن المجموعة التي أنشأتها على تطبيق سيغنال”.

وفي تصريحات لفوكس نيوز، قال “ضرباتنا على الحوثيين كانت مذهلة وقضينا على قيادات ومقرات ومخازن صواريخ”.

تفاعل واسع

المحادثة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي سميت بالفضيحة ضمت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي أبدى موافقته على الضربة رغم اعتراضه السابق، إضافة إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي أشار إلى استيائه من استغلال أوروبا المجاني للولايات المتحدة.

واتهم ترامب جيفري غولدبرغ بأنه “قذر”، بينما وصفه مسؤولون بإلإدارة الأمريكية بأنه “كاذب”.

ودفع هذا المتحدث باسم الصحيفة إلى إصدار بيان أكد فيه أن محاولات تشويه سمعة “ذي أتلانتيك” ورئيس تحريرها وتقاريرها تتبع نهجًا واضحًا يتبعه المسؤولون المنتخبون وغيرهم من أصحاب السلطة المعادون للصحفيين وحقوق التعديل الأول لجميع الأمريكيين.

كما دفع المدونين إلى التضامن مع رئيس تحرير “ذي أتلانتيك”، ومنهم النائب السابق بالكونغرس “بكاري سيلرز” الذي خاطب غولدبرغ قائلًا “إذا استمروا في وصفك بالكاذب يا جيفري، فما عليك سوى نشر المحادثة بأكملها”.