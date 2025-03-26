سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية (شاهد)

قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس في بيان إنها “قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًّا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “متابعة للإنذارات التي فُعِّلت في منطقة غلاف غزة في الساعة 12:03، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا إلى داخل أراضي البلاد من وسط قطاع غزة”.

وأضاف “سلاح الجو اعترض إحدى القذيفتين بنجاح، وقد تم رصد سقوط في منطقة زمرت”.

وكانت السرايا قد أعلنت أول أمس الاثنين عبر قناتها على تليغرام أنها “قصفت سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية”.

وفي بيان آخر قالت السرايا “القوة الصاروخية في سرايا القدس تجدد قصفها لسديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردًّا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.