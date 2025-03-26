مشادة حادة في الكنيست أثناء كلمة نتنياهو ولابيد يهاجمه “حكومتك هي الأكثر فسادا” (فيديو)

نشبت مشادات حادة، اليوم الأربعاء، أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست، فيما شنّ زعيم المعارضة يائير لابيد هجوما عليه ووصف حكومته بأنها “الأكثر تبذيرا والأكثر فسادا في تاريخ الدولة”، كما وصفها بأنها “حكومة إجرامية”.

وشهدت الجلسة الصاخبة، كلمة ألقاها نتنياهو، وعقّب عليها لابيد الذي شنّ هجوما شديدًا على رئيس الوزراء.

“تهديدات بالاستيلاء على مناطق في غزة”

وكرر نتنياهو اليوم، تهديداته بالاستيلاء على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين لديها.

وقال نتنياهو في جلسة استماع بالكنيست، قاطعتها صيحات استهجان من المعارضة “كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه”.

وأضاف “هذا يشمل السيطرة على أراضٍ، وإجراءات أخرى”، وقال “ما دامت حماس ترفض إطلاق سراح مختطفينا فسوف نزيد من قوة نيراننا”، على حد قوله.

وقال نتنياهو، إن تمرير الميزانية كان أمرًا “ذا أهمية كبرى لشعب إسرائيل وللجهد الحربي لإسرائيل”، وذلك في إشارة إلى الموافقة على الميزانية أمس.

ראש האופוזיציה @yairlapid תוקף את נתניהו: התקציב הוא הגניבה הגדולה בתולדות המדינה, אני יודע שתנסו לבטל את הבחירות – אבל הן יגיעו והציבור הישראלי ישלח אתכם הביתה pic.twitter.com/1zlk754Cxd — גלצ (@GLZRadio) March 26, 2025

“الحكومة الأكثر فسادا”

من جانبه، شنّ لابيد هجوما على نتنياهو، وقال “أنت على رأس الحكومة الأكثر تبذيرا والأكثر فسادا في تاريخ الدولة”، بحسب وصفه.

وقال لابيد خلال الجلسة مخاطبًا رئيس الوزراء “مررتم ميزانية تمس كل مواطن إسرائيلي ولا سيما العاملين فقد بعت مواطني إسرائيل”.

وتابع موجّهًا الكلام لنتنياهو “قتلت الشريحة العاملة في إسرائيل فقد سرقت أموال الطبقة المتوسطة من أجل طلاب المدارس الدينية”، وذلك تعليقا على حديث نتنياهو عن الميزانية.

وبخصوص ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رد لابيد على نتنياهو قائلًا “أنت فشلت في السابع من أكتوبر وتقوم بإلقاء المسؤولية على الآخرين”.

وأضاف خلال الجلسة الصاخبة “حكومة نتنياهو فعلت ما لم تفعله أي حكومة أخرى من قبل على رأسها السابع من أكتوبر”.

“حكومة إجرامية”

وفي وقت سابق اليوم، قال لابيد في وصف حكومة نتنياهو “حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة هي حكومة إجرامية ولا ينبغي إطاعتها”.

وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بشكل نهائي ميزانية عام 2025 أمس الثلاثاء في جلسة عاصفة أظهرت انقساما بين النواب والحكومة بشأن مصير الأسرى المحتجزين في غزة والمشهد السياسي العام.

وجاءت الموافقة على الميزانية بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس/آذار مما حال دون انهيار الحكومة.

ونوقشت الميزانية في جلسة عاصفة داخل مقر الكنيست حيث دخلت عائلات الأسرى إلى القاعة الرئيسية رافعين لافتاتٍ وصور ذويهم، وانضم إليهم نواب من المعارضة.