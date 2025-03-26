هل تبرر واشنطن قتل المدنيين في غزة؟ هكذا رد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية (فيديو)

أكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، للجزيرة مباشر، أنه لا يوجد حل عسكري للحرب في غزة، وأن واشنطن لا تريد استمرار الحرب، وهي تحثّ على وقف إطلاق النار.

ولم يقدم المتحدث إجابة واضحة ردًّا على تبرير بلاده للمجازر الإسرائيلية الحالية في غزة، واكتفى بالقول إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي المسؤولة عن انهيار وقف إطلاق النار الحالي، وهو ما نفته الحركة مرارًا.

وتابع في حديثه مع برنامج (المسائية) قائلا إن حماس “لم تكن تتفاوض بطريقة جدية، ولم تقبل بألا يكون لها دور في إدارة القطاع سياسيا وعسكريا وتسليم سلاحها”.

وأضاف ميتشل أن كل الخطط المطروحة حاليا لإعادة إعمار غزة لا تتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بإزاحة حركة حماس عن إدارة القطاع وتسليم سلاحها حتى لا يكون هناك في المستقبل تهديد لأمن إسرائيل أو تكرار هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وذكر أنه لا يتجاهل هجمات إسرائيل على الفلسطينيين وقتل 400 مدني في ليلة واحدة قبل أيام، مستطردًا “لكن الإدارة الأمريكية الحالية ترى أن الكرة في ملعب إسرائيل حاليًّا؛ لكي تدافع عن نفسها وتعمل على الإفراج عن جميع الرهائن”.

"نلوم حركة حماس".. المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية تعليقا على انهيار وقف إطلاق النار في غزة pic.twitter.com/pEMF6pjwYk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2025

وأردف ميتشل “اللوم يقع على حركة حماس؛ لأنها تُصر على تدمير إسرائيل، والإدارة الحالية تسعى لتوفير بديل سياسي وعسكري لحركة حماس في إدارة غزة على المدى الطويل وإخراج حماس من المعادلة السياسية والعسكرية”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر الثلاثاء الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.