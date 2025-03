“الإنسانية في أحلك أوقاتها”.. الأونروا تحذر من تفاقم الجوع وتفشي الأمراض في غزة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، أن قطاع غزة لم تصله أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وطالب لازاريني، في تعليق له على حسابه الشخصي في منصة “إكس”، برفع الحصار عن غزة وإعادة فتح المعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن “الأسعار ترتفع بشكل جنوني في غزة، والجوع يتفاقم، مما ينذر بخطر تفشي الأمراض”، ووصف الوضع في غزة قائلا إن “الإنسانية في أحلك أوقاتها”.

وأضاف: “شهد الأسبوع الماضي أكثر الأيام دموية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، كما قتل ثمانية موظفين من الأونروا خلال الأسبوع الماضي فقط. وما زال الناس يواصلون البحث عن الأمان، لكنهم لا يجدونه”.

#Gaza : humanity at its darkest hour.

No humanitarian aid has entered #Gaza for more than 3 weeks now.

This is longest that Gaza has been without any supplies since the war began.

During the ceasefire, 500–600 trucks arrived daily.

Now, nothing.

Parents cannot find food for…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 27, 2025