البرهان: القوات المسلحة تعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تعمل حاليًا على تهيئة الظروف المواتية لتولي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد، مشددًا على عدم رغبة القوات المسلحة بالانخراط في العمل السياسي.

وأشار البرهان، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع المبعوث الألماني الخاص للقرن الإفريقي، هيكو نتشكا، إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات، ضمن خريطة الطريق التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.

وتناول اللقاء مع المبعوث الألماني تطورات الأوضاع في البلاد، كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها حكومة السودان لتحقيق السلام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، إلى جانب المساعي الجارية لإجراء حوار سوداني شامل.

من جانبه، أشار المبعوث الألماني إلى استعداد بلاده لدعم جهود إعادة الإعمار في السودان، والمساهمة مع الشركاء الدوليين في عمليات البناء والتطوير لما بعد الحرب.

مصير مشترك

من جهة أخرى، أجرى البرهان، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أكد خلاله وقوف السودان، حكومة وشعبًا، إلى جانب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعبه، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، التي تعكس المصير المشترك للشعبين الشقيقين.

كما أطلع رئيس مجلس السيادة الرئيسَ سلفاكير على تطورات الأوضاع في السودان، ولا سيما بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة في مختلف المحاور.