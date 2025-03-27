اليمن.. مقتل شخصين بغارات أمريكية على صنعاء

أعلنت وزارة الصحة اليمنية التابعة للحوثيين مقتل شخصين بغارات أمريكية استهدفت مديريات عدة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع “غارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة” و”8 غارات على مديرية سنحان” و”5 غارات على مديرية بني حشيش” و”4 غارات على مديرية خولان”.

وأوردت القناة اليوم الخميس أن “عدوانا أمريكيا” استهدف مديرية آل سالم في صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أنيس الأصبحي في منشور على منصة إكس سقوط “شهيدين وجريحين إثر العدوان الأمريكي على مقطع للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان”.

حصيلة أولية

شهيدان وجريحان إثر العدوان الأمريكي على مقطع للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان — د. أنيس الاصبحي Dr-Anees Alasbahi (@alasbahi_dr) March 26, 2025

أكثر من 100 غارة

ومنذ 15 مارس/آذار الجاري، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر عدة مرات.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي الحوثيين بالقضاء عليهم، محذّرا إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.

وردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة.

وعاودت الجماعة منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري، الحرب على قطاع غزة.

وحتى أمس الأربعاء، رُصدت نحو 100 غارة أمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 119 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة للحوثيين.