زيلينسكي ينتقد واشنطن ويتحدث عن ضمانات تحتاجها أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى تقسيم أوروبا والولايات المتحدة، من خلال التقرب في الأسابيع الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما انتقد زيلينسكي، خلال قمة في باريس جمعت الدول الداعمة لأوكرانيا، اليوم الخميس، التغيير المستمر الذي تجريه الولايات المتحدة على شروط اتفاق المعادن المقترح مع بلاده، لكنه أضاف أنه لا يريد أن تعتقد واشنطن أن كييف تعارض الاتفاق.

وأضاف: “علينا أن نبدأ باتفاق أولي مع الولايات المتحدة بشأن المعادن النادرة، ثم نتوصل إلى عقد نهائي يقره البرلمان الأوكراني”.

أمريكا القوية

واعتبر زيلينسكي الولايات المتحدة شريكًا مهمًا جدًا، مشيرًا إلى أن قراراتها تؤثر في بوتين، وقال: “لذا يجب أن نعمل مع واشنطن، لكن ينبغي أن تكون الولايات المتحدة أقوى من روسيا، وأن يكون موقف ترامب أقوى من موقف بوتين”.

وأضاف: “طلبت من الرئيس الأمريكي تزويدنا بأنظمة الدفاع الجوي بشكل دائم، وهذه إحدى الضمانات التي نطلبها، وفي الوقت الحالي. لا نريد أن نظهر أي إشارة قد تؤدي إلى وقف الدعم الأمريكي في مجال المعلومات الاستخبارية”.

موقف أوروبا تجاه روسيا موحد

وأكد الرئيس الأوكراني أن موقف أوروبا اليوم تجاه روسيا موحدٌ، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني سيمثلان أوروبا في المفاوضات بشأن السلام مع روسيا، وقال: “لا نريد انتشار القوات الأوروبية في أوكرانيا، لأن روسيا لا تخشاها، بل نرغب في الحصول على ضمانات أمنية”.