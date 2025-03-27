صفارات الإنذار تدوي في 255 بلدة في إسرائيل عقب إطلاق صاروخين من اليمن (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، اليوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي، إضافة إلى قصف هدف عسكري آخر في المنطقة ذاتها بصاروخ فرط صوتي.

وأكد المتحدث، في بيان متلفز، استمرار عمليات الجماعة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توسيعًا تدريجيًا للعمليات الدفاعية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في إسرائيل منها القدس بعد إطلاق صاوخين من اليمن، مشيرا إلى أنه تم اعتراض الصاروخين قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وسمع دوي انفجارات بمدينة القدس ناتجة عن اعتراض الدفاعات الإسرائيلية للصاروخ. فيما قالت الشرطة إنها تجري عمليات تمشيط بحثا عن مواقع سقوط شظايا الصاروخين.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية في بيان إن صفارات الإنذار دوت في 255 بلدة في أنحاء إسرائيل، وهي البلدات الواقعة ما بين مستوطنات الخليل وغور الأردن وصولا إلى تل أبيب الكبرى.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون شرقي تل أبيب، بعد رصد إطلاق الصاروخين.

وتُعَد عملية الاعتراض الأخيرة جزءا من التصعيد بين إسرائيل والحوثيين بعدما أعلنوا إطلاق سلسلة من الصواريخ هذا الأسبوع.

وأعلن الحوثيون السبت الماضي استهداف مطار “بن غوريون” بصاروخ “باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين2″.

وتوقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنهم استأنفوها مع خرق الهدنة، وتوعدوا بتكثيفها ما دامت إسرائيل تواصل ضرباتها على غزة.

وبدأت الولايات المتحدة شن ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الأسبوع الماضي. وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقضاء على الحوثيين، وحذر إيران من استمرار تقديم المساعدات لهم.